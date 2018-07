Dio è maschio?

ilpost

: RT @enricovik: Ora don Giuliano è unito a Paolo È MIO DOVERE DI PASTORE CONSEGNARE LA VERITÀ TUTTA INTERA Dio ha creato l’uomo maschio e f… - MarilenaAll : RT @enricovik: Ora don Giuliano è unito a Paolo È MIO DOVERE DI PASTORE CONSEGNARE LA VERITÀ TUTTA INTERA Dio ha creato l’uomo maschio e f… - ComfortablyFool : Forse domani divento nuovamente cugina perché partorirà finalmente la mia cugina del cuore, ieri ha partorito un'am… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) No, ovviamente, ma le sue raffigurazioni e le parole usate per descriverlo lo trattano da: la Chiesa episcopale statunitense ne sta parlando, per cambiare le cose Dio è? Il Post.