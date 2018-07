Dieta drenante | sgonfi la pancia ed elimini la cellulite

dilei

: La dieta della frutta: detox e drenante | Donna Moderna - FiorentinoE : La dieta della frutta: detox e drenante | Donna Moderna - FiorentinoE : La dieta della frutta: detox e drenante - quotidianodirg : Dieta dopo il parto: equilibrata e drenante -

(Di giovedì 12 luglio 2018)are la, eliminare lae sentirsi più leggere: è questo il risultato della, perfetta per ritrovare la forma fisica perduta in poco tempo. Le gambe pesanti e la buccia d’arancia sono solo alcuni dei fastidi che perseguitano le donne, soprattutto d’estate, quando arriva il momento di indossare il tanto amato/odiato bikini. Niente paura però, ritrovare la linea e sentirsi al top non è un miraggio, soprattutto se si segue la giusta strategia. Lainfatti punta su alimenti che aiutano ad eliminare la ritenzione di liquidi, riattivano la microcircolazione e consentono di “smaltire” le scorie accumulate dal nostro organismo, sempre più spesso causa dell’aumento di peso. Come funziona? Per prima cosa è necessario bere moltissimi infusi e tisane, non solo a colazione e a merenda, ma anche alla fine dei pasti e ogni ...