Diciotti | il Quirinale sta seguendo la situazione e Mattarella sente Conte

liberoquotidiano

: #Trapani #Diciotti #migranti #Quirinale #Mattarella ci fa sapere che “segue con attenzione la vicenda” ??, ogni tant… - Francibra12 : #Trapani #Diciotti #migranti #Quirinale #Mattarella ci fa sapere che “segue con attenzione la vicenda” ??, ogni tant… - Aimo52Antonio : @Quirinale per fortuna che il Presidente si interessa della nave diciotti - Libero_official : La Diciotti ferma a Trapani con gli Africani a bordo: si muove Mattarella, che telefona anche a Conte: il brutto so… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Segno evidente che la vicenda sta assumendo, come quelle della Aquarius e della Lifeline prima, una forte connotazione politica , dopo la decisione del Vominale di non far scendere nessuno dalla ...