Diciotti | ci sono due africani indagati per violenza aggravata e continuata

Sbarco a Trapani : conclusa la vicenda Vos Thalassa-Diciotti - ma altre navi sono in arrivo : Si è finalmente conclusa la vicenda della nave Vos Thalassa, che dopo aver salvato 67 migranti nella notte di lunedì [VIDEO], li aveva trasferiti sulla nave Diciotti della Marina italiana. Per quanto riguarda i presunti 'facinorosi', sara' la Procura di Trapani a svolgere le indagini e a decidere come si debba procedere nei confronti degli artefici dell'ammutinamento. Ciò che è passato inosservato, invece, è stato l'attracco di altre due ...