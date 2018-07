Di Maio | Oggi taglio vitalizi | domani le pensioni d' oro

DI Maio : "OGGI ABOLIAMO I VITALIZI" - OK DI SALVINI/ Il no del Senato - a rischio 1240 ex deputati : Di MAIO, vitalizi: ok di SALVINI, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 15:32:00 GMT)

Di Maio : oggi giorno storico per abolizione dei vitalizi. Prossimo passo pensioni d'oro : Un sogno che diventa realtà, dice il ministro del Lavoro e annuncia il Prossimo passo: il taglio delle pensioni sopra i 4000 euro, per coloro che non hanno versato contributi a sufficienza -

Di Maio : “Oggi aboliamo i vitalizi” - ok di Salvini/ Camera - voto Ufficio Presidenza : Gargani - “Silvio aiutaci” : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:07:00 GMT)

Di Maio : «Oggi il taglio dei vitalizi - è una giornata storica» : ROMA - «Credo proprio che oggi riusciremo» a tagliare i vitalizi: «Oggi è giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni...

Di Maio : oggi giornata storica’ - bye bye vitalizi : Di Maio: oggi giornata storica’, bye bye vitalizi oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta… L'articolo Di Maio: oggi giornata storica’, bye bye vitalizi proviene da Essere-Informati.it.

Oggi alla Camera il taglio dei vitalizi. Di Maio esulta : “Giornata storica - sarà festa per tutto il Paese” : L'ufficio di presidenza della Camera voterà Oggi la delibera presentata da Roberto Fico per il taglio dei vitalizi. Anche la Lega a favore della misura che quindi dovrebbe essere approvata già Oggi nonostante alcuni emendamenti da discutere. Il M5s e Luigi Di Maio esultano: "È una giornata storica, una festa per tutto il Paese. Bye bye vitalizi".Continua a leggere

Di Maio-vitalizi ok di Salvini : "oggi giornata storica"/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, 'oggi giornata storica'. Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi Pd e FI.

“Oggi giornata storica”. L’annuncio di Luigi Di Maio : “Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no”. Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro Luigi Di Maio a Unomattina sul taglio dei vitalizi in programma oggi alla Camera. “È un principio di giustizia”, ...

Di Maio-vitalizi ok di Salvini : “oggi giornata storica”/ Voto alla Camera : M5s - Lega - dubbi Pd e Forza Italia : Di Maio, vitalizi: ok di Salvini, "oggi giornata storica". Voto in Ufficio di Presidenza alla Camera su delibera Fico: M5s e Lega ok, dubbi di Pd e Forza Italia (ma alla fine diranno Sì)(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Di Maio : "Oggi via i vitalizi - giornata storica" : "La voce dell'Italia in Europa - ha aggiunto il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Luigi Di Maio : oggi è una giornata storica perchè ci sarà il taglio dei vitalizi : 'La voce dell'Italia in Europa si sentirà forte e chiara', ha sostenuto quindi Di Maio, perche' 'il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Di Maio : "Oggi via i vitalizi - giornata storica" : "Oggi è una giornata storica , almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se ...

Di Maio : "Oggi giornata storica per il taglio dei vitalizi". Sforbiciata a pensioni sopra 4mila euro : "La voce dell'Italia in europa - aggiunge il leader di M5S - si sentirà forte e chiara, perché il problema principale in Italia sono lavoro ed economia e questo è il momento in cui si trovano le ...

Di Maio : “Oggi via i vitalizi - giornata storica” : Roma, 12 lug. (AdnKronos) – “Oggi è una giornata storica, almeno per il simbolo che rappresenta questa decisione che dopo oltre 30 anni sancisce un principio chiaro, se hai versato i contributi allora il vitalizio ti spetta, se non hai versato no”. Così il vice premier e ministro per lo Sviluppo economico e per il Lavoro a Unomattina sul in programma oggi alla Camera. “è un principio di giustizia”, ...