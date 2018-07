Destroyed Aperture è un seguito fan made della celebre serie Portal

eurogamer

(Di giovedì 12 luglio 2018) Cosa succede quando da un lato abbiamo unadi videogiochi di successo che si è interrotta bruscamente primasua conclusione, e dall'altra un'affamata community di giocatori che aspetta soltanto di poter mettere le mani su di un? Può capitare che i fan si rimbocchino le maniche e producano autonomamente un nuovo capitoloun po' come successo a, che sta per ricevere unfana 7 anni dall'uscita di2.La comunità di modder Dayin Creations è impegnata dal 2015 a sviluppare, un progetto che almeno inizialmente possedeva i contorni di una semplice mod, e che col tempo è cresciuto diventando una sorta di titolo stand alone che ha l'ambizione di essere un vero e proprioper la. Gli sviluppatori hanno recentemente annunciato di aver completato al 95% i lavori su, che include una nuova ...