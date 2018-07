Deep Purple allo Stupinigi Sonic Park

I Deep Purple infiammano Torino : 'Infinite Tour 2018' ha portato i Deep Purple in giro per il mondo e stasera saranno a Torino con questa formazione: Ian Paice , batteria, , Ian Gillan , voce, , Roger Glover , basso, , Steve Morse , ...

Concerto Deep Purple a Verona - Arena / Scaletta e info biglietti : prima tappa in Italia per l'Infinite Tour : Concerto Deep Purple a Verona , Arena : Scaletta e info biglietti . prima tappa in Italia per l'Infinite Tour , dopo la tappa scaligera saranno poi a Nichelino. Spettacolo e grandi emozioni.(Pubblicato il Mon, 09 Jul 2018 15:49:00 GMT)

Scaletta dei Deep Purple all’Arena di Verona il 9 luglio : ultimi biglietti in prevendita su TicketOne : I Deep Purple all'Arena di Verona sono attesi in concerto stasera, lunedì 9 luglio, in occasione della loro prima data italiana del Deep Purple InFinite Tour. La band inglese, fra le più influenti in assoluto nel panorama rock mondiale, dopo il successo del tour della scorsa estate e sulla scia del loro nuovo album InFinite, uscito lo scorso aprile, è in Italia, a luglio, con due appuntamenti in due location differenti: Verona e ...