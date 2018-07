Decreto dignità | per contratti stagionali rinnovo senza causali

Decreto dignità - ok della Ragioneria di Stato. Ecco le novità : Teleborsa, - La Ragioneria dello Stato dà il proprio via libera - con qualche correzione - al Decreto dignità , che attende ora la firma del Quirinale per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. ...

Decreto dignità - ok della Ragioneria di Stato. Ecco le novità : La Ragioneria dello Stato dà il proprio via libera - con qualche correzione - al Decreto dignità , che attende ora la firma del Quirinale per poi essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Il testo ...

Decreto dignità - salta causale rinnovo contratti stagionali : salta la causale per i contratti per attività stagionali che potranno essere "rinnovati o prorogati" senza indicare specifiche motivazioni, come nel sistema in vigore. E' una delle modifiche della ...

Decreto dignità - il testo definitivo. Precari - causale e gioco d'azzardo : cosa cambia : Per il rinnovo degli stagionali non servirà la causale, la tassa sui giochi d'azzardo aumenterà dal primo settembre

Decreto dignità - sale prelievo su slot per coprire stop a pubblicità dei giochi. No alla causale per rinnovare gli stagionali : Niente causale per il rinnovo dei contratti di chi svolge attività stagionali. E un aumento, già a partire da settembre, del prelievo erariale unico su slot machine e videolotteries. Sono le principali novità comparse nell’ultima versione del Decreto dignità, quella definitiva, che ha ottenuto l’attesa bollinatura dalla Ragioneria dello Stato e dopo la firma del presidente della Repubblica verrà pubblicata in Gazzetta ...

Decreto dignità - il governo ci ripensa : niente causale per il rinnovo stagionali : La versione «bollinata» della Ragioneria dello Stato modifica la bozza precedente. Stop al taglio dal Fondo per il pluralismo dell’informazione, Anticipato l’aumento della tassa sui giochi

Decreto dignità - il governo ci ripensa : per gli stagionali non serve la causale : Il governo smina una delle trappole per le imprese insite nelle bozze iniziali del Decreto estivo, relative al lavoro stagionale. Nel testo, bollinato dalla Ragioneria dello Stato, che attende la firma del Quirinale e la pubblicazione in Gazzetta ufficiale, viene inserito un comma che precisa come “i contratti per attività stagionali possono essere rinnovati o prorogati anche in assenza” delle causali...

Decreto dignità : arriva l’ok dalla Ragioneria dello Stato : Il percorso del Decreto Dignità può proseguire. È arrivata finalmente la bollinatura della Ragioneria dello Stato, che dà l’ok al provvedimento. Si attende tra oggi e domani (12 e 13 luglio) la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale. Il passaggio seguente sarà l’arrivo del Decreto sui banchi del Parlamento il 24 luglio, per la discussione e l’approvazione in Aula. Scarica la bozza del Decreto Dignità Articolo Decreto Dignità: ...

L'"urgente" Decreto dignità è ancora un fantasma - ma non era meglio una legge ordinaria? : Si sta discutendo sullo scarto temporale tra l'approvazione del "decreto dignità" in Consiglio dei Ministri e la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica (a oggi non ancora avvenuta, nonostante il ministro Di Maio l'avesse annunciata), previa "bollinatura" della Ragioneria Generale dello Stato (sigillo di regolarità contabile che attesta la copertura finanziaria dei provvedimenti normativi).Il sospetto è ...

Luigi Di Maio : “Sì a modifiche al Decreto dignità. Inseriremo incentivi per chi stabilizza” : Luigi Di Maio difende il decreto dignità, ma parla di correttivi su incentivi per assunzioni stabili, nuove norme per sburocratizzare e voucher. Inoltre, il taglio alle pensioni d'oro dovrebbe essere per quelle oltre i 4mila euro. Sull'immigrazione ammette le divergenze con la Lega, ma resta la linea dura sulle Ong.Continua a leggere

Decreto dignità - vietare gli spot al gioco d’azzardo non è a costo zero. Al governo servono coperture : “Ci puoi trovare in ogni angolo del mondo, osserviamo, ascoltiamo, analizziamo, siamo dappertutto e vediamo tutto, noi siamo membri del più grande gruppo di scommesse sportive online al mondo”. Questo messaggio un po’ inquietante, a metà tra Fight Club e Grande Fratello, compare ossessivamente negli intervalli delle trasmissioni sportive per reclamizzare una nota impresa dell’azzardo. La frase fotografa, certamente oltre le intenzioni di chi ...

Decreto dignità - Di Maio apre ai voucher : 'Sì nell'agricoltura e nel turismo'. Via libera della Lega sullo stop ai vitalizi : L'accordo raggiunto nella maggioranza sul provvedimento prevede di introdurre modifiche solo alla Camera, per poi blindarlo al Senato -

Matteo Salvini affossa il Decreto Dignità : Il decreto Dignità di Luigi Di Maio è stato affossato da Matteo Salvini. La cosiddetta entrata in vigore è in

Governo : Schifani (Fi) - su Decreto dignità primi scricchiolii : Palermo, 11 lug.(AdnKronos) - "Cancelleri si preoccupi degli scricchiolii del Governo nazionale targato M5S che alla prima prova sul decreto dignità ha perso credibilità e sta già facendo parecchie marce indietro". Lo ha detto all'Adnkronos il senatore di Forza Italia Renato Schifani, replicando a d