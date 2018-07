Dead to Me | la nuova serie Tv Netflix con Crhristina Applegate

ilnotiziangolo

: Un'annata completamente nuova all'orizzonte - bestserialit : Un'annata completamente nuova all'orizzonte - POPCORNTVit : Christina Applegate sarà protagonista di Dead to Me, la nuova dark comedy di Netflix - susannaiovene : Mi sono imbarcata in una nuova avventura con gli amici HD Holden che mi hanno incautamente ritenuto all'altezza di… -

(Di giovedì 12 luglio 2018)to Me è laTv dark di. La sitcom vedrà Christinanel cast dello show che potrebbe conquistare l’America subito dopo la sua uscita. Il format comico per la serialità made in USA può contare infatti su un forte apprezzamento da parte del pubblico, che da sempre premia prodotti simili.to Me vedrà Christinain un ruolo curioso, per una sitcom dal gusto dark che rivoluzionerà il genere sotto molti punti di vista. Il personaggio di Christinainto Me Conosciuta per i suoi ruoli in Anchorman, Bad Moms e Up All Night, l’attrice si prepara a regalare risate ed oscurità agli appassionatigrazie al suo nuovo lavoro. Into Me interpreterà Jen, una donna equilibrata e composta con un senso dell’umorismo piuttosto dark. Senza considerare un forte problema con la rabbia, che decide di non affrontare. Jen ...