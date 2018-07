Dazi | gli Stati Uniti contro tutti | Nordea

Allarme Dazi - Commissione Ue taglia stime crescita anche su Italia. Pil 2018 visto a +1 - 3% : ...il settore manifatturiero indicano un ulteriore indebolimento e i rischi al ribasso per le prospettive di crescita sono diventati più importanti nel contesto di un' accresciuta incertezza politica ...

BORSA ITALIANA OGGI/ Milano news : Piazza Affari e i timori per i Dazi Usa (12 luglio 2018) : BORSA ITALIANA news. Piazza Affari OGGI ha diversi dati macroeconomici in agenda. Vedremo se peseranno ancora i timori di nuovi dazi Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 04:39:00 GMT)

Petrolio - brusco calo dei prezzi. Gli USA giocano al rialzo su guerra Dazi : Si muovono al ribasso le quotazioni di Petrolio lasciando sul terreno quasi due punti percentuali. Il West Texas Intermediate , WTI, statunitense viaggia attualmente a 73,3 dollari al barile, -1,09%,. ...

Dazi - Cina pronta a nuove ritorsioni contro gli Stati Uniti : Non si è fatta attendere la risposta della Cina alla nuova ondata di Dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti provenienti dalla seconda economia al mondo

Dazi - Cina pronta a nuove ritorsioni contro gli Stati Uniti : Teleborsa, - Non si è fatta attendere la risposta della Cina alla nuova ondata di Dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti provenienti dalla seconda economia al mondo. Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha definito "totalmente inaccettabile" la nuova lista di beni sottoposti a tariffe , aggiungendo che "il comportamento degli USA ...

Dazi - Cina pronta a nuove ritorsioni contro gli Stati Uniti : Non si è fatta attendere la risposta della Cina alla nuova ondata di Dazi imposti dagli Stati Uniti ai prodotti provenienti dalla seconda economia al mondo . Un portavoce del ministero del Commercio cinese ha definito "totalmente inaccettabile" la nuova lista di beni sottoposti a tariffe , aggiungendo che "il comportamento degli USA ...

Dazi - gli USA varano nuove tariffe contro il Made in China : Trump avanti tutta con la politica protezionistica. L'Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di Dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un valore di 200

Dazi - gli USA varano nuove tariffe contro il Made in China : Trump avanti tutta con la politica protezionistica. L' Office of the US Trade Representative ha annunciato l'imposizione di Dazi del 10% su prodotti provenienti dalla Cina per un valore di 200 ...

Dazi - Coldiretti : +300% del Made in Italy in Qatar - patto con gli sceicchi : Le esportazioni di prodotti agroalimentari tricolori in Qatar sono letteralmente quadruplicate nell’arco degli ultimi dieci anni fino a raggiungere il valore record di 36 milioni di euro. E’ quanto emerge da una analisi ella Coldiretti in occasione della visita nel Paese arabo di una delegazione ufficiale dall’Italia per rafforzare la cooperazione nei campi dell’agricoltura, della produzione di bestiame e della distribuzione di cibo. Il ...

FonDazione vittime dei reati - Tagliaferri - Fd'I - : 'Nessuna chiarezza sulla distribuzione dei fondi' : E' evidente la scelta discrezionale e politica. Magari fra le migliaia di reati contro la persona che avvengono in questa regione ogni anno, molti altri sarebbero quelli da prendere in considerazione.

La preoccupazione di Mario Draghi per i Dazi : "Tempi incerti - solo un'Europa unità può resistere agli shock". : "In questi tempi di aumentate incertezze globali, è più importante che mai che l'Europa resti unita". Davanti al Parlamento europeo, dove ha svolto un'audizione, è il presidente della Bce, Mario Draghi, ad avvertire sui rischi che corre l'Europa a causa dei dazi e del ritorno delle politiche protezionistiche. La ricetta di Draghi è un'Europa più unita: "Per sostenere la fiducia e continuare l'espansione ...

Dazi - la Cina rilancia l’offensiva economica dai Balcani : «Vogliamo un’Europa forte» : Mentre rafforza i legami economici con i?Paesi dell’Europa orientale e Balcanica, la Cina rassicura e blandisce l’Unione Europea, proponendosi come alfiere della cooperazione internazionale e dei liberi commerci nel tentativo di stabilire un fronte comune - in vista delle guerre commerciali scatenate da Donald Trump - al prossimo vertice bilaterale del 16-17 luglio a Pechino....

Guerra dei Dazi - le strategie degli investitori per sopravvivere : Le classi di investimento più a rischio come azioni e mercati emergenti sono quelle più esposte alle notizie negative ma anche quelle che potrebbero beneficiare di un eventuale spiraglio nelle trattative . Canada e Messico i più vulnerabili. Sul fronte valutario la corsa del dollaro potrebbe avere il fiato corto...

Dazi Cina-Usa - è scontro Mondiale/ Xi Jinping a Trump : per gli orientali si tratta di bullismo commerciale : Usa-Cina, guerra Dazi su 34 miliardi di prodotti. Pechino: “bullismo commerciale”. Donald Trump contro replica: “Altri 500 miliardi di prodotti nel mirino se ci saranno delle ritorsioni"(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 18:47:00 GMT)