Daniel Martin vince la sesta tappa del Tour de France

Tour : Daniel Martin vince la 6/a tappa : ANSA, - ROMA, 12 LUG - Daniel Martin ha vinto la 6/a tappa del 105/o Tour de France di ciclismo, da Brest al Mur de Bretagne, lunga 181 chilometri. L'irlandese ha preceduto di 1" il francese Pierre ...

Tour de France 2018 - Daniel Martin : “Vittoria bellissima - guarderò anche la classifica generale” : Daniel Martin ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2018: l’irlandese ha piazzato un eccellente attacco nell’ultimo chilometro del Mur de Bretagne e ha fatto la differenza nei confronti di altri avversari che puntavano al successo su questa ascesa come Alaphilippe, Gilbert, Valverde e Sagan. La frazione è stata molto movimentata con il vento del tratto iniziale che ha spezzato il gruppo, poi le forature di Dumoulin e Bardet ...

A Daniel Martin la 6ª tappa : Daniel Martin dell'UAE Emirates ha vinto la sesta tappa del Tour de France, da Brest a Mur de Bretagne Guerlédan di 181.0 km. L'irlandese ha preceduto sul traguardo di 0.01' il francese Pierre Roger ...

Tour de France 2018 - sesta tappa : Daniel Martin da solo sul Mur de Bretagne. Nibali guadagna su Froome - staccati Bardet e Dumoulin : Cambia lo scenario al Tour de France 2018: si vedono finalmente le salite. Uno strappo, quello del Mur de Bretagne, con pendenze oltre il 10%, ma di soli 2 chilometri, che ha già messo in crisi alcuni dei protagonisti. A trionfare nella sesta frazione, di 181 chilometri partita da Brest e giunta proprio a Mûr de Bretagne Guerlédan, è l’irlandese Daniel Martin (UAE Emirates) con uno scatto impressionante. Conserva la Maglia Gialla di leader ...

LIVE Tour de France 2018 in DIRETTA : Daniel Martin doma il Mur de Bretagne - bravo Nibali! Affondano Bardet e Dumoulin! : OASport vi propone la DIRETTA LIVE della sesta tappa del Tour de France 2018 : cronaca in tempo reale ed aggiornamenti costanti per non perdervi nulla di questa corsa. Appuntamento alle 12.30. Buon ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : ecco la nuova classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...

Diretta / Tour de France 2018 : Daniel Martin vincitore sul Mur de Bretagne! (6^ tappa) : Diretta Tour de France 2018: streaming video e tv, Daniel Martin vincitore della 6^ tappa della Grande Boucle. Oggi ancora in Bretagna da Brest a Mur de Bretagne.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:40:00 GMT)

Tour de France 2018 : Daniel Martin capitano della UAE Emirates. Il percorso potrebbe favorirlo… : “Fin da quando ho firmato con la UAE Team Emirates il mio obiettivo è stato il Tour de France. Sarà un’edizione particolarmente interessante con la corsa divisa in due parti: i primi nove giorni per cacciatori di tappe, con frazioni insidiose; la seconda metà sarà invece scandita dalle salite. Vivrò la corsa giorno per giorno, tappa dopo tappa. Ho fiducia nel Team per giungere sulle montagne in buona posizione e cercare di fare bene. Le cose ...

Tour : Uae Emirates punta su Daniel Martin : ANSA, - ROMA, 29 GIU - La Uae Emirates si presenterà al via del 105/o Tour de France di ciclismo , il 7 luglio, con una formazione che avrà in Daniel Martin il leader per la classifica generale: l'...

Ciclismo - Giro del Delfinato : Daniel Martin regala una gioia alla UAE Emirates : Arriva finalmente un sorriso in casa UAE Emirates [VIDEO], grazie alla vittoria di Daniel Martin nella tappa numero cinque del Giro del Delfinato. L’arrivo in salita di Valmorel, ascesa lunga ma dalle pendenze costanti, ha riservato una bella battaglia tra i big negli ultimi tre chilometri. Martin è riuscito a sfuggire al controllo della Sky e al ritorno poderoso di Geraint Thomas nelle battute conclusive. Il gallese si è comunque consolato con ...

