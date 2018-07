Dalle analisi scientifiche alle soluzioni per i decisori pubblici | una partnership

meteoweb.eu

(Di giovedì 12 luglio 2018) È nato un nuovo istituto di ricerca transatlantico dedicato ai cambiamenti climatici e all’economia delle risorse naturali. La Fondazione CMCC – Centro Euro-Mediterraneo sui Cambiamenti Climatici, incon RFF – Resources for the Future, il think tank per l’energia e l’economia dell’ambiente di Washington DC, hanno inaugurato lo European Institute on Economics and the Environment (EIEE). La creazione del centro RFF-CMCC European Institute on Economics and the Environment è stata annunciata al Congresso mondiale di economia dell’ambiente e delle risorse naturali (World Congress of Environmental and Resource Economics), a Goteborg; l’Istituto si avvarrà degli sforzi e del grande impegno di ricerca dei due centri d’eccellenza, per migliorare le decisioni in materia di ambiente, energia, risorse naturali, attraverso attività di ...