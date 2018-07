“Cucina perché ti vuoi bene” Cucinare sano e gustoso in oncologia | il libro per

ilfattoquotidiano

(Di giovedì 12 luglio 2018) Mangiare in modo salutare è un’esigenza di tutti, ma diventa fondamentale per chi si trova a combattere una malattia importante quale può essere un tumore. Un corretto stile alimentare diventa così un’arma in più per il paziente oncologico contro la malattia, in grado di implementare gli effetti positivi delle terapie e di migliorarne non solo la qualità della vita ma anche la prognosi. Nasce così Cucinatibene.in, unche unisce le competenze di due esperte nel campo dell’alimentazione e della salute, Edy Virgili e Tiziana Vitale, l’una nutrizionista di vaglia, l’altra food blogger specializzata nella cucina salutare. Due donne impegnate sul fronte della diffusione di uno stile alimentare corretto, capace di aiutare chiunque, in particolare i malati oncologici, a vivere meglio il proprio rapporto con il cibo. Premesso che “non esiste ...