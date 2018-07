Croazia | Vida e le allusioni politiche | ' Ho sbagliato | mi scuso con la Russia'

Mondiali Russia 2018 - la Fifa apre un’inchiesta su Vida : il difensore della Croazia rischia grosso per il video pro Ucraina : Il difensore della Croazia è finito nel mirino della Fifa per il video fatto dopo la vittoria sulla Russia inneggiante all’Ucraina La Fifa sta indagando su un nuovo video in cui il difensore croato Domagoj Vida fa commenti che potrebbero causare problemi, secondo quanto ha confermato l’organo di governo del calcio mondiale. Nelle immagini si vede Vida dire alla telecamera tra le altre cose “onore per ...

Mondiali Russia 2018 - Vida nella bufera : il difensore della Croazia fa discutere : La Fifa sta esaminando un video pubblicato online che mostra un giocatore croato che festeggia la vittoria nei quarti di finale della Coppa del Mondo di sabato contro la Russia facendo commenti sull’Ucraina. Il difensore Domagoj Vida ha gridato “gloria all’Ucraina” nel video prima che l’ex giocatore croato Ognjen Vukojevic dichiarasse “questa vittoria è per la Dinamo e l’Ucraina…vai Croazia“. La coppia di calciatori ha giocato insieme ...

Croazia - dal “dramma” infortuni al gol di Vida : supplementare al cardiopalmo contro la Russia! : Croazia-Russia gara ad altissima tensione con la squadra croata che deve fare i conti con tanti infortuni nel supplementare Incredibile il supplementare che sta vivendo la Croazia nel quarto di finale contro la Russia padrona di casa ai Mondiali. La squadra di Dalic è alle prese con una serie di infortuni davvero sfortunata. Una sola sostituzione rimasta, la 4ª, e ben tre calciatori infortunati: Vrsaljko, Mandzukic e Subasic. Il tecnico ...