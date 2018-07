Croazia | Kalinic guarderà la finale dal divano di casa

ilgiornale

(Di giovedì 12 luglio 2018) L'annata di Nikolaè stata più nera che rossa. L'attaccante del Milan, infatti, ha ampiamente deluso le aspettative sia sotto la gestione Montella che soprattutto sotto quella di Rino Gattuso. Il croato ex Fiorentina non solo ha siglato pochissimi gol in stagione, ma è stato anche beccato dai tifosi rossoneri che più volte gli hanno contestato il poco impegno e i tanti errori sotto porta che l'hanno addirittura fatto scivolare in panchina in favore del giovanissimo Patrick Cutrone, di ben dieci anni più giovane di lui e con più fame di emergere.Nonostate una brutta stagione con il Milan, il ct Dalic ha deciso di convocarlo per i Mondiali in Russia manon ha saputo sfruttare questa enorme chance e si è rifiutato di entrare nei minuti finali della prima partita del girone con la Nigeria facendo andare su tutte le furie l'allenatore che ha deciso di rispedirlo a. Il ...