Cristiano Ronaldo | la nostalgia di Marcelo | Presto di nuovo insieme

Dolores Aveiro : ecco chi è la madre del fuoriclasse Cristiano Ronaldo : Chi era il nascituro? Proprio il campione del calcio mondiale, e fa specie pensare che una scelta diversa avrebbe potuto non regalare allo sport la scintilla del suo talento. ' Avevo trent'anni e tre ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : cancellato l’evento - difficoltà pratiche a Torino! Niente CR7 allo Stadium : Inatteso cambio di idea della Juventus che ha dovuto rinunciare alla Presentazione ufficiale di Cristiano Ronaldo, originariamente prevista per lunedì 16 luglio alle ore 21.00 presso l’Allianz Stadium di Torino. La società bianconera ha dovuto fronteggiare alcune difficoltà pratiche e organizzative che hanno impedito l’allestimento a tutti gli effetti dell’evento. Dunque CR7 arriverà sì lunedì a Torino (atterraggio previsto in ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e come acquistare i biglietti per l'evento : Prima dello show serale, per cui sono previsti anche spettacoli pirotecnici e di luce nonché musica e quant'altro, l'attaccante è atteso da altri momenti cruciali . Atterrerà all'aeroporto di Caselle ...

L’atipica paternità di Cristiano Ronaldo fa storcere il naso a Vladimir Luxuria : “consiglio ai gay la carriera del calcio” : Cristiano Ronaldo e la sua paternità ‘anomala’, il giudizio di Vladimir Luxuria a riguardo è una stoccata all’ipocrisia italiota Cristiano Ronaldo è da martedì un calciatore della Juventus. Se da una parte i tifosi bianconeri si crogiolano con il nuovo acquisto, dall’altra gli anti-juventini criticano CR7. Dopo le ammissioni shock di Daniela Martani sullo stipendio del portoghese (vedi qui), arriva anche ...

Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino - diverse opzioni per il portoghese : Il giocatore portoghese è alla ricerca di una sistemazione per la sua avventura bianconera, e pare abbia fornito indicazioni precise per la ricerca. L'articolo Cristiano Ronaldo cerca casa a Torino, diverse opzioni per il portoghese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Cristiano Ronaldo-Juventus e le folli polemiche sullo stipendio : un affare che si “ripagherà” da solo - Codacons ed operai vadano oltre le mere cifre : Cristiano Ronaldo è un uomo destinato a dividere l’opinione pubblica, come tutti i personaggi più influenti al mondo: il suo arrivo alla Juventus ha scatenato il caos Cristiano Ronaldo fa già discutere, ancor prima del suo arrivo in Italia, per lo stipendio da 30 milioni percepito ed il pagamento di 120 milioni da parte della Juventus al Real Madrid. Incredibile come ancora una volta si faccia fatica ad inquadrare un investimento nel ...

Roma - esclusiva Manolas : 'Cristiano Ronaldo? Non mi spaventa - lo sfido in velocità' : CR7 è tra i migliori al mondo, lui e Messi hanno vinto cinque Palloni d'Oro e hanno fatto più di cento gol in Champions. Ronaldo è un giocatore di altissimo livello ma noi non dobbiamo avere paura di ...

Marcelo - lettera d'addio a Cristiano Ronaldo : 'Racconterò le nostre storie - presto saremo di nuovo insieme' : La notizia di una sua partenza era nell'aria già da qualche mese e probabilmente, nel corso di queste settimane, lo avevo anche confidato ad alcuni dei suoi amici. L'ufficialità della sua cessione ha ...

Chi è Georgina Rodriguez - la compagna di Cristiano Ronaldo : Dalla convivenza ai figli La giovane ha accettato di buon grado, ma oltre a entrare nel lussuoso mondo del pallone d'oro e si è ritrovata anche a vestire i panni di una supermamma di ben 4 figli . La ...

Presentazione Cristiano Ronaldo alla Juventus : data - programma - orario e come acquistare i biglietti per l’evento : Cresce l’attesa a Torino per l’arrivo di Cristiano Ronaldo, nuovo giocatore della Juventus: il fenomeno portoghese ha già scaldato gli animi dei tifosi bianconeri che non vedono l’ora di abbracciare virtualmente il proprio idolo, colpo di mercato piazzato dalla società degli Anelli che ha portato a casa uno dei giocatori più forti al mondo, un nome in grado di scatenare le fantasie degli appassionati. CR7 si sta godendo gli ...

“Ho imparato tanto con te” – La lettera di Marcelo a Cristiano Ronaldo fa commuovere e sognare i tifosi bianconeri : Le parole di Marcelo a Cristiano Ronaldo dopo il trasferimento di dell’attaccante portoghese dal Real Madrid alla Juventus Cristiano Ronaldo è ufficialmente un giocatore della Juventus, ormai tutto il mondo ne è a conoscenza. Torino si prepara per la presentazione ufficiale, prevista per la giornata di lunedì, quando CR7 dovrebbe effettuare le visite mediche per poi incontrare la stampa e infine tutti i tifosi bianconeri. Intanto, ...