tg.la7

: RT @TgLa7: Cosenza: appalti truccati, 40 misure cautelari - Dome689 : RT @TgLa7: Cosenza: appalti truccati, 40 misure cautelari - TgLa7 : Cosenza: appalti truccati, 40 misure cautelari - SecondoPiano : Corigliano, un 'cartello' per pilotare appalti, 23 arresti. C'è un ex assessore. -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Tra gli indagati anche un ex assessore del comune di Corigliano Calabro - C'e anche un ex assessore del comune di Corigliano Calabro, in provincia di, insieme ad altri funzionari e dipendenti ...