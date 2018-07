Corso Migrazioni | Integrazione e Democrazia 2018 | profili giuridici | sociali e culturali

Blastingnews

(Di giovedì 12 luglio 2018) L'Unione forense per la tutela dei diritti umani ha organizzato la seconda edizione deldi specializzazione 'Migrazione,', destinato agli operatori, ai rappresentanti delle ONG che operano nel settore dei diritti umani, ai mediatorie agli assistenti, nonchè a tutti coloro che hanno interesse ad approfondire queste tematiche. Struttura dele argomenti trattati Ilsarà articolato in dieci appuntamenti, i quali si terranno dal 7 settembrefino al 16 novembre, ogni venerdì, presso l'aula Parlamentino CNEL, a Roma, per una durata totale di 40 ore. Durante ilsi tratteranno quelli che sono i principali quesiti aperti in materia di migrazione e di, fenomeni che ultimamente stanno avendo importantissime ripercussioni sia sul piano politico che sul piano ...