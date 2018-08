Contratto CR7 immorale e vergognoso : Il Codacons contro la Juve : Contratto CR7 immorale e vergognoso: Il Codacons contro la Juve. Numeri record che si scontrano con la realtà vissuta da milioni di The post Contratto CR7 immorale e vergognoso: Il Codacons contro la Juve appeared first on CalcioBetter.com - News del calcio - Pronostici - Scommesse - Risultati live - Classifiche - Probabili formazioni.