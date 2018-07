Conte - da noi niente nuove spese per Nato : ANSA, - ROMA, 12 LUG - "L'Italia ha ereditato degli impegni di spesa per quanto riguarda il contributo alla Nato che noi non abbiamo alterato. Quindi non c'è nessuna spesa aggiuntiva". Lo ha detto il ...

Salvini a Conte : noi no al posto libici : 9.25 "La Guardia costiera italiana non può sostituirsi a quella libica, soprattutto se i colleghi africani sono già entrati in azione". E' questo il "problema politico" posto dal ministro dell'Interno Salvini al premier Conte, al vicepremier Di Maio e al ministro Toninelli sulla vicenda dei migranti soccorsi dalla Vos Thalassa in acque libiche mentre stava intervendo la Guardia Costiera libica.I migranti sono poi stati trasferiti sulla nave ...

Giorgio Battistelli : 'Noi compositori Contemporanei - visionari e utopisti' : 'All'estero, i sovrintendenti o i direttori artistici dei teatri leggono la musica. In Italia, tranne poche eccezioni, i bilanci'. Giorgio Battistelli, compositore romano, 65 anni, autore di oltre 30 ...

Amore Criminale - Veronica Pivetti a Blogo : "Confermata per la nuova edizione. Tema che merita spazio dedicato - noi non siamo come i Contenitori" : Una conduzione pacata, rispettosa delle storie raccontate, non forzata ma emotiva: così Veronica Pivetti è riuscita a conquistare l'affezionato pubblico di Amore Criminale, lo storico programma di Raitre in onda da undici anni. La Pivetti, nota soprattutto per i suoi ruoli da commedia ed, in tv, per essere la protagonista curiosa ed attenta di Provaci ancora Prof!, è stata riconfermata al timone del programma ideato da Matilde D'Errico, ...

Lifeline a Malta, non c'è ancora il via libera | Conte: "Da noi quota migranti"

Migranti - Conte : non vengano tutti da noi : 17.00 "E'assolutamente impensabile che l'Italia possa farsi carico in questo momento di tutti i Migranti dei cosiddetti movimenti secondari che sono negli altri Paesi europei, specie dopo che più volte si è riconosciuto che il nostro Paese è quello più esposto ai flussi migratori". E'la posizione espressa dal premier Conte al colloquio con il presidente del Consiglio europeo Tusk. "Buona discussione in vista del prossimo vertice europeo sulla ...

La signora terremotata a Conte : “Non viene nessuno da noi”. E lui dopo un invito a pranzo (rifiutato) visita la sua casetta : Durante la sua visita ai comuni del centro Italia del centro Italia, il premier Giuseppe Conte ha incontrato anche la signora Mirella, una anziana terremotata ospitata in una delle casette provvisorie. La signora appena visto Conte circondato dal suo entourage e dai cronisti ha urlato, attirando la sua attenzione. Ne sono nati un siparietto e un invito a pranzo (rifiutato dalla signora: “Ho già mangiato”), conclusi con la visita del ...

Aquarius - Conte : “Un grazie alla Spagna per solidarietà e uno a Salvini e Toninelli. Per noi flussi migratori sono emergenza” : “Avevamo chiesto un gesto di solidarietà da parte dell‘Unione Europea su questa emergenza. Non posso che ringraziare le autorità spagnole per aver raccolto l’invito”. sono le parole del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, durante la visita di Accumoli, paese del Reatino colpito dal sisma dell’agosto del 2016, sulla vicenda Aquarius. “Ringrazio anche i ministri Salvini e Toninelli“, ha aggiunto, ...

Russia - Conte : noi fautori approccio Nato a doppio binario : Roma, , askanews, - "Abbiamo affrontato il delicato e complesso tema dei rapporti con la Russia" nell'incontro con il segretario generale della Nato Jens Stoltenberg. Lo ha detto il premier Giuseppe ...

Governo - Boccia (Confindustria) : “Da Conte e Di Maio parole di grande moderazione. Noi pronti al confronto” : Confindustria è pronta al confronto, “a proporre le nostre idee di politica economica”, e soddisfatta perché da Giuseppe Conte e Luigi Di Maio sono arrivate “parole di grande moderazione“, ma ora basta campagna elettorale perché “bisogna entrare nei fatti”. Il presidente Vincenzo Boccia parla dal palco del convegno dei Giovani Imprenditori: “Il Governo ora è alla prova su scelte e priorità“, ...

Conte a G7 - esordio con caso : 'Noi con Trump - Russia nel G8' : Charlevoix , Canada, , 8 giu. , askanews, Schierare l'Italia a fianco di Donald Trump per il rientro della Russia nel G8. Non è certo stato un modo 'soft' quello scelto da Giuseppe Conte per fare il ...

Conte : veto su sanzioni Russia? Italia valuterà - noi per dialogo : Charlevoix, 8 giu. , askanews, 'L'Italia valuterà le posizioni, dobbiamo ancora iniziare il G7. Sicuramente da parte dell'Italia c'è una maggiore apertura al dialogo, senza stravolgere il percorso ...

Governo - fiducia alla Camera : 350 sì. Conte : “Non stravolgeremo Buona Scuola. Noi giustizialisti? Conosciamo la Carta” : L’unica sorpresa nel giorno in cui il Governo di Giuseppe Conte incassa la fiducia anche alla Camera (350 favorevoli, 236 contrari e 35 astenuti) è il sì di Vittorio Sgarbi: “Dove c’è il disordine io prospero” ride il critico d’arte deputato di Forza Italia mentre definisce Conte “il vicepresidente di due vicepresidenti”, Di Maio “a un prossimo Alfano” e Salvini ...