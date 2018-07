Conte | Macron? Difenderemo posizioni

Nato - Trump : “Alleati spenderanno di più”/ Macron e Conte lo smentiscono : “Nessuna spesa aggiuntiva” : Trump minaccia gli Alleati: "fuori dalla Nato se non pagate per aumentare le spese militari". Scontro al vertice di Bruxelles, Usa vs Merkel: "Germania finanzia Russia, inaccettabile"(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 14:50:00 GMT)

La battuta di Conte a Trump : "Frontiere? Macron non mi aiuta..." : Una battuta che dice tanto sui fragili equilibri sul fronte immigrazione all'interno dell'Unione europea. Il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte. è stato protagonista di un curioso siparietto al ...

Conte - siparietto al vertice Nato : scherza sui migranti con Trump e Macron : siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano Donald Trump che parlava con il...

Nato - Conte scherza con Trump e Macron : Emmanuel non mi aiuta : Bruxelles, 11 lug., askanews, - Siparietto al vertice Nato, questo pomeriggio a Bruxelles, quando il premier italiano Giuseppe Conte ha incontrato per caso in un corridoio il presidente americano ...

Donald Trump vedrà Giuseppe Conte : gli chiederà di fare uscire l'Italia dall'Ue - come con Macron? : Donald Trump lo farà anche con Giuseppe Conte ? Quando in aprile incontrò Emmanuel Macron a Washington parlò molto dell' Unione europea a suo avviso 'più pericolosa della Cina'. Si riferiva in ...

Migranti - Consiglio Ue : scontro Italia-Francia/ Distanza tra Conte e Macron : problema 'volontarietà' : Migranti, Consiglio Ue: scontro Italia-Francia. Distanza tra Conte e Macron dopo vertice europeo, dubbi sulla questione 'volontarietà', le ultime notizie(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 11:29:00 GMT)

Migranti - Italia delusa : è scontro Gelo Macron-Conte : Un accordo , ma solo sulla carta quello sui Migranti che arriva dal vertice di Bruxelles . E si riaccende lo scontro Roma-Parigi. 'L'accoglienza riguarda i Paesi di primo arrivo', Italia , Spagna e ...

Macron-Conte - caos e gelo sui centri migranti : Il premier italiano: "L'accordo sui migranti stabilisce azioni condivise anche nel salvataggio in mare. E' un principiomai affermato prima". Ma Macron mette subito i paletti: "centri nei Paesi di primo arrivo, la Francia non lo è".

Migranti - gelo tra Conte e Merkel-Macron sui centri di accoglienza : Il presidente del consiglio ha spiegato che «l’Italia non ha dato disponibilità» sui nuovi centri volontari, aggiungendo di «non aver sottoscritto nessun accordo con la Germania» in merito ai movimenti secondari, come hanno fatto invece Grecia e Spagna. Merkel: prenderemo rifugiati dall’Italia solo se ci sarà accordo sui movimenti interni alla Ue. Tusk:?«Troppo presto per parlare di successo».?Toninelli dice no ad attracco nave Open Arms in ...

Ultime notizie/ Di oggi - ultim'ora : migranti - Conte smentisce Macron (30 giugno 2018) : Ultime notizie di oggi, ultim'ora: caos sull'accordo dell'Eurogruppo. Ennesimo naufragio nel Mar Mediterraneo.Torna il Mondiale con le prime due gare degli ottavi. (30 giugno 2018).(Pubblicato il Sat, 30 Jun 2018 05:50:00 GMT)