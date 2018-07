Conte | inizia lo sbarco dalla Diciotti La chiamata di Mattarella risolve la crisi 

Giuseppe Conte - presidente del Consiglio dei ministri - : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti - ... : Il primo ministro italiano, avvocato Giuseppe Conte, in una nota su Facebook specifica : 'Sta per iniziare lo sbarco dei migranti che sono a bordo della nave Diciotti, ancorata nel porto di Trapani. ...

Antonio Conte esonerato dal Chelsea/ Risolto il contratto - via anche lo staff : inizia l'era Sarri : Conte esonerato dal Chelsea, manca solo l'ufficialità: il tecnico ha Risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Chelsea - Conte risolve il contratto : può iniziare (finalmente) l'era Sarri : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea. Il giorno in cui Jorginho sosteneva a Londra le visite mediche. Ecco che può cominciare...

Conte inizia la preparazione con il Chelsea. Poi arriva Sarri - ma quando? : Antonio Conte comincerà la preparazione del Chelsea di Maurizio Sarri: è l'ultima puntata della saga dei Blues. Il tormentone estivo del club londinese ha regalato ieri nuovi sviluppi, cominciati con ...

Aquarius - disgelo Macron-Conte : domani vertice Parigi/ Video - “nuove iniziative insieme sui migranti” : Aquarius, Salvini: "Macron, ti do 9 mila migranti". Il ministro dell'Interno attacca la Francia dopo le critiche delle ultime ore: Presidente francese chiama il premier Conte, caso chiuso(Pubblicato il Thu, 14 Jun 2018 12:52:00 GMT)

Conte domani a pranzo incontrerà Macron a Parigi La telefonata : nuove iniziative comuni sui migranti : I due leader si sono sentiti nella notte. Il ministro francese per gli Affari europei: "Ci sono state anche parole deplorevoli da parte dell'Italia. Ma è il momento di andare oltre le polemiche"