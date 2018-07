Conte | In autunno in Italia conferenza sul futuro della Libia

ilgiornale

(Di giovedì 12 luglio 2018) Si terrà inunasullache è in questi giorni in fase di organizzazione e che servirà a dare un seguito ideale "a quella di Parigi, per coinvolgere tutti gli attori". Un'iniziativa annunciata dal presidente del Consiglio Giuseppe, impegnato oggi al summitNato organizzato a Bruxelles.È al termine del vertice che il premier ha spiegato che l'intenzione di Roma è quella di coinvolgere tutti quelli che "a qualunque titolo possono dare un contributo", Stati Uniti compresi. Altrettanto chiaro aè che non si deve "arrivare a elezioni troppo presto".Se lavotasse ora si creerebbe "il caos totale - ha detto - la storia ci insegna che dobbiamo creare le condizioni politiche ed economiche perché il Paese regga l"impatto di un sistema democratico".Il premier ha visto oggi anche il Rappresentante speciale del segretario generale dell'Onu per la, ...