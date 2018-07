: Migranti: Conte, in lettera alla Ue chiederò cambio Sophia - Cronaca - massimoneri90 : Migranti: Conte, in lettera alla Ue chiederò cambio Sophia - Cronaca - CyberNewsH24 : #Conte: chiederò cambio missione Sophia - TelevideoRai101 : Conte: chiederò cambio missione Sophia -

"Per l'Italia non ci sarà alcuna spesa aggiuntiva per la Nato". Lo ha detto il premieral termine del vertice Nato,a Bruxelles. "L'Italia partecipa a missioni strategiche che puntiamo a valorizzare",aggiunge,e "gli investimenti in ambito Nato andrebbero contabilizzati nel bilancio Ue". Sull'immigrazione "incalzeremo l'Europa per l'attuazione dei principi enunciati dal Consiglio europeo", dice, e "undi mandato per la". Annuncia una conferenza sulla Libia,in Italia,in autunno.(Di giovedì 12 luglio 2018)