Classifica Tour de France 2018 Maglia gialla Van Avermaet | Nibali arriva tra i primi

Tour de France – Clamoroso colpo di scena - pesante penalizzazione per Dumoulin : ecco come cambia la Classifica generale : La giuria della corsa ha deciso di punire severamente il pessimo comportamento di Dumoulin, attribuendogli venti secondi di penalità nella classifica generale Un gesto pessimo, che non si dovrebbe vedere nel ciclismo, a maggior ragione durante il Tour de France. Tom Dumoulin però non si è fatto scrupoli e, dopo aver perso del tempo per una foratura durante la sesta tappa di oggi, ha pensato bene di usufruire per troppo tempo della scia ...

Tour de France 2018 - Daniel Martin : “Vittoria bellissima - guarderò anche la Classifica generale” : Daniel Martin ha vinto la sesta tappa del Tour de France 2018: l’irlandese ha piazzato un eccellente attacco nell’ultimo chilometro del Mur de Bretagne e ha fatto la differenza nei confronti di altri avversari che puntavano al successo su questa ascesa come Alaphilippe, Gilbert, Valverde e Sagan. La frazione è stata molto movimentata con il vento del tratto iniziale che ha spezzato il gruppo, poi le forature di Dumoulin e Bardet ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : Uran in testa - Vincenzo Nibali a 6” da Froome - bene Porte e Valverde : Non sono mancati gli scossoni nella sesta tappa del Tour de France 2018. La frazione che conduceva il gruppo in cima al Mur de Bretagne ha riscritto la classifica generale per quanto riguarda i big, i favoriti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Tom Dumoulin e Romain Bardet hanno infatti pagato a caro prezzo una foratura, dunque ora il migliore è Rigoberto Uran con 6 secondi di vantaggio su Alejandro Valverde (che ha preso ...

Tour de France - sul Mur de Bretagne vince Daniel Martin ma Nibali vola e guadagna su tutti gli altri big : ecco la nuova Classifica generale : Tour de France, Nibali continua a brillare e guadagna su tutti gli altri big nell’arrivo della 6ª tappa sul sul Mur de Bretagne Nibali, sempre lui. vincenzo Nibali, lo Squalo dello Stretto si piazza ancora una volta tra i migliori nella 6ª tappa del Tour de France con l’arrivo sul Mur de Bretagne vinta da Daniel Martin davanti a Pierre LaTour e Alejandro Valverde. Davanti sono arrivati soltanto in 16, compresa la maglia gialla ...

Classifica Tour de France 2018 : Van Avermaet in maglia gialla - Nibali guadagna secondi su Froome! Flop Bardet e Dumoulin : La Classifica del Tour de France 2018 è stata letteralmente stravolta dopo la sesta tappa, quella che ha condotto il gruppo in cima al temuto Mur de Bretagne, secondo snodo importante di questa Grande Boucle. Lo strappo, affrontato per ben due volte nel finale, ha creato scompiglio tra gli uomini di Classifica. Le forature di Tom Dumoulin e Romain Bardet prima dell’ultima ascesa hanno acceso gli animi. Vincenzo Nibali ha risposto presente ...

Tour de France 2018 - sesta tappa Brest-Mûr de Bretagne Guerlédan : strappo finale durissimo - ci saranno distacchi tra i favoriti per la Classifica : Entrano finalmente in scena gli scalatori al Tour de France 2018: oggi non si potrà più scherzare. Dopo la cronometro a squadre di Cholet, altro snodo fondamentale per la Grande Boucle: siamo alla sesta tappa, 181 chilometri da Brest a Mûr de Bretagne Guerlédan. Percorso Prima fase di gara abbastanza tranquilla, nonostante i due GPM presenti. Dopo 44 chilometri si affronta infatti la Côte de Ploudiry (di terza categoria, un chilometro al ...

Tour de France - Nibali è già super e adesso c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne : grande entusiasmo per lo Squalo – Classifica generale - altimetria e dettagli della 6ª tappa : Tour de France, Nibali brilla dall’inizio della corsa e domani c’è il primo arrivo in salita a Mur de Bretagne che sembra disegnato apposta per lui Un Nibali impressionante per brillantezza ed esplosività. Mai visto così nella storia della sua carriera ciclistica, neanche al Tour 2014 poi dominato: oggi è arrivato 10° sul traguardo di Sarzeau, migliore su tutti gli altri uomini di Classifica su cui aveva anche fatto il vuoto ai ...

Tour de France 2018 - la Classifica dei favoriti : Tom Dumoulin davanti a tutti - Nibali in scia a Froome e Porte : La quinta tappa del Tour de France 2018 era particolarmente temuta per le tante cotes nel finale ma non ci sono stati scossoni in classifica generale. Rimangono invariati i distacchi tra i big con Tom Dumoulin che resta il migliore tra i pretendenti per la conquista della maglia gialla finale a Parigi. Il vincitore del Giro d’Italia 2017 conserva un margine di 24” su Rigoberto Uran. Vincenzo Nibali è a 55”, attardato di ...

Classifica Tour de France 2018 : Greg Van Avermaet rimane in giallo - Nibali guadagna posizioni : Non cambia nulla nelle posizioni di vertice della Classifica generale del Tour de France 2018. Al termine della quinta tappa, 204 chilometri da Lorient e Quimper, Greg Van Avermaet ha conservato la maglia gialla mentre non si registrano distacchi tra i big che puntano al trionfo finale di Parigi: Dumoulin, Nibali, Froome, Porte, Quintana e gli altri big sono arrivati insieme sul traguardo. Classifica Tour DE France 2018 (dopo la quinta ...

