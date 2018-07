Clamoroso Juventus | è rottura con Higuain | la ‘richiesta’ del Pipita ...

Marcelo alla Juventus - bianconeri shock : l’indizio è Clamoroso : 1/13 LaPrese/REUTERS ...

Clamoroso Juventus : Cristiano Ronaldo prova a portare con sè Marcelo! : Cristiano Ronaldo fa crescere l’appeal internazionale della Juventus, in arrivo anche altri campioni al fianco di CR7 Cristiano Ronaldo alla Juventus potrebbe non essere l’ultimo colpo ad effetto del calciomercato bianconero. Secondo quanto rivelato da Premium Sport infatti, il fenomeno portoghese starebbe tentando di convincere l’ex compagno Marcelo a raggiungerlo a Torino. La Juventus potrebbe cedere Alex Sandro al Psg, ...

Juventus-Napoli-Real Madrid-Psg - Clamoroso valzer di attaccanti : è il calciomercato più bello di sempre [NOMI e DETTAGLI] : Il calciomercato è entrato nelle fase caldissima, in particolar sta per prendere il via un clamoroso valzer di attaccante, tanti big sono pronti a cambiare maglia e portato stravolgimenti inaspettati solo fino a qualche giorno fa. Tutto è nato dalla mossa shock della Juventus che sta per piazzare il colpo del secolo, l’arrivo di Cristiano Ronaldo a Torino è ormai ai dettagli, 30 milioni di euro al calciatore per i prossimi 4 anni, ...

Cristiano Ronaldo-Juventus : il Real Madrid dà un Clamoroso indizio! : Cristiano Ronaldo-Juventus: affare non ancora concluso, ma il Real Madrid dà un indizio sulla rottura definitiva tra il club spagnolo e CR7 I tifosi della Juventus cercano indizi dovunque per capire se davvero Cristiano Ronaldo approderà alla squadra bianconera. Non basta scoprire dove si trova CR7 in vacanza (vedi qui) e se Jorge Mendes ha già avuto un colloquio con Florentino Perez, ogni dettaglio può influenzare la percentuale di ...

Juventus-Cristiano Ronaldo - lo sfottò è Clamoroso : il VIDEO che ha fatto il giro del web : Negli ultimi giorni non si parla d’altro, il trasferimento alla Juventus del calciatore più forte al mondo, Cristiano Ronaldo, l’operazione di mercato del secolo. La trattativa può essere considerata in stato avanzato e dovrebbe essere chiusa entro le prossime ore. Ma non mancano i clamorosi sfottò. L’ultimo a spopolare sul web è un incredibile anagramma del nome del campione portoghese. Sulle note di una famosa canzone, una ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus? Il Clamoroso anagramma del nome di CR7 impazza sul web : “starò con…” [VIDEO] : I napoletani deridono i tifosi bianconeri: la trattativa Cristiano Ronaldo-Juventus scatena il caos sui social Ancora nessuna notizia ufficiale: i tifosi della Juventus attendono con ansia di sapere se Cristiano Ronaldo sarà un giocatore bianconero a partire da questa stagione. In attesa di notizie ufficiali, il web si scatena, tra commenti, tweet, immagini esilaranti: tra i tanti post compaiono anche quelli, forse un po’ invidiosi, ...

Clamoroso dalla Spagna - Cristiano Ronaldo ‘porta’ anche Marcelo alla Juventus! : Sono ore caldissime in casa Juventus, notizie shock nelle ultime ore. In particolar modo è ai dettagli la trattativa con il Real Madrid con Cristiano Ronaldo, nelle ultime ore importante indizio dal sito di CR7. Ma le nuove news provenienti dalla Spagna sono ancora più shock. Secondo quanto riferito da Don Balon, la Juventus potrebbe portare in Italia anche Marcelo, grande amico del portoghese e ‘sponsorizzato’ proprio da ...

Clamoroso Juventus-Ronaldo - Buffon è ‘sotto shock’ : JUVENTUS-CRISTIANO RONALDO – La trattativa del secolo sta per andare in porto, la Juventus è ai dettagli per portate a Torino Cristiano Ronaldo. Il portoghese ha già raggiunto l’accordo con il club bianconero, 30 milioni di euro per quattro stagioni, Marotta e Paratici si trovano a Milano ed aspettano indicazioni dall’agente Mendes (che nel frattempo è uscito allo scoperto sulla trattativa) sulla conferma della clausola ...

Cristiano Ronaldo alla Juventus - il dettaglio Clamoroso : la 'scrittura privata con Florentino Perez' : Una scrittura privata tra Cristiano Ronaldo e Florentino Perez può spingere il portoghese verso la Juventus . I giornali italiani parlano di 'Mandrakata' e 'Sogno d'estate' e di sicuro per ...

“Juventus club straordinario” - Cristiano Ronaldo si presenta così : il retroscena è Clamoroso : Juventus-Cristiano Ronaldo, il retroscena è clamoroso. La trattativa tra il fuoriclasse portoghese ed i bianconeri entra sempre più nel vivo e nel frattempo emerge un importante retroscena. Qualche mese fa in un’intervista con Alessandro Del Piero andata in onda su Sky Sport il portoghese parlava così del club bianconero: “Rumors di te alla Juve?” CR7 sorride. “Vero, ero felice. Quando ti accostano a un club così straordinario ...

Calciomercato Juventus - non solo la Fiat dietro l’operazione Ronaldo : spunta un Clamoroso retroscena : Oltre all’intervento della Fiat, la Juventus potrebbe sfruttare anche il marchio Adidas per portare Ronaldo in Italia: ecco i dettagli Una trattativa pazzesca, quasi utopistica. Dalla Spagna però sono sicuri, Cristiano Ronaldo è pronto a dire sì alla Juventus. Quasi 120 milioni di euro al Real Madrid e un quadriennale da 30 milioni al portoghese, queste le cifre trapelate quasi impossibili da sostenere anche per un club come quello ...