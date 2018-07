Ciclismo | al Giro Rosa dominio dell' olandese Annemiek Van Vleuten

Ciclismo – Giro Rosa : Be Charge nuovo sponsor del team BePink : Be Charge tira la volata con il team BePink al Giro Rosa. Il Gruppo, specializzato nel settore delle infrastrutture per la mobilità elettrica, diventa sponsor della squadra di Ciclismo femminile Al Giro Rosa, in corso di svolgimento lungo alcuni dei più suggestivi tracciati italiani e tra le più prestigiose gare del calendario World Tour femminile, BePink ha al proprio fianco un nuovo sponsor: Be Charge. Be Charge, società del gruppo ...

Ciclismo - Giro Rosa : a Omegna si fa selezione - Longo Borghini corre in casa : Il Giro Rosa cambia marcia e, dopo una cronosquadre e tre traguardi per velociste, presenta oggi una frazione selettiva, con un finale che invita le big della classifica a uscire allo scoperto. La ...

Ciclismo : Giro Rosa - segui in diretta dalle ore 17 la quarta tappa : Nel Giro d'Italia femminile tutte contro Giorgia Bronzini nella tappa odierna - Dopo Piemonte e Lombardia, è l'Emilia - Romagna la terza regione italiana ad ospitare il Giro Rosa, per la quarta tappa: ...

Ciclismo - Giro Rosa : la nuova maglia è della canadese Leah Kirchmann : Terza tappa del Giro d'Italia femminile vinta in volata dalla belga Jolien D'Hoore, bene l'italiana Giorgia Bronzini - Volata doveva essere e volata è stata nella terza frazione del "Giro Rosa U.C.I. ...

Ciclismo - 3a tappa Giro donne : Bronzini e Bastianelli le speranze azzurre : internet e tv - La sintesi prodotta da Pmg Sport sarà trasmessa in differita su gazzetta.it dalle 17.15. In tv su Rai3 alle 17.50, in coda al Tour de France, su RaiSport alle 00.30 e su Eurosport 2 ...

Ciclismo : Giro Rosa volata di gruppo ad Ovada : La forte portacolori del team Wiggle High5, compagna di squadra di Elisa Longo Borghini, si è lasciata alle spalle la due volte campionessa del mondo su strada Giorgia Bronzini, Cylance Pro Cycling, ...

Ciclismo - Giro donne : seconda tappa a Ovada : Dopo la cronosquadre inaugurale di Verbania vinta dalla Sunweb di Ellen Van Dijk, il Giro Rosa riparte oggi, sabato, dall'alessandrino per la prima tappa in linea. Partenza e arrivo a Ovada, per 120 ...

Ciclismo : Giro Rosa al via da Verbania con Longo Borghini e il mostro Zoncolan : ... l'olandese Anna Van der Breggen, che all'assalto al terzo Giro, dopo 2015 e 2017, ha preferito la novità mountain bike: sarà al via in Val di Sole per l'unica tappa italiana di Coppa del Mondo. I ...

Ciclismo : scatta da Verbania il 'Giro Rosa' : Dalle ore 19 diretta streaming sul nostro sito del Giro d'Italia femminile al via con una cronosquadre di 15,5 km - Dopo la spettacolare presentazione delle squadre di ieri sera, [[{"fid":"47716","...

Ciclismo - il Giro Rosa bacia la Brianza : mercoledì partenza di tappa da Sovico - prima la festa : Sovico si prepara così ad accogliere le protagoniste del 'Giro Rosa' di Ciclismo, sport che in paese ha radici ben profonde e che appassiona decine e decine di cittadini, grandi e piccini. Una ...

Ciclismo : Giro Svizzera a Richie Porte : ANSA, - ROMA, 17 GIU - L'australiano Richie Porte ha vinto il Gito della Svizzera. Il portacolori della BMC si è imposto in classifica davanti al danese Jakob Fuglsang , Movistar, , secondo a 1'12", e ...

Ciclismo – Kung si prende l’ultima tappa - ma la vittoria del Giro di Svizzera 2018 va ad un superbo Richie Porte : Stefan Kung vince la nona tappa del Giro di Svizzera, Richie Porte amministra il vantaggio e si prende la corsa elvetica L’anno scorso il Giro di Romandia, quest’anno quello di Svizzera. Richie Porte raccoglie successi e lo fa in maniera stupenda, come accaduto nella corsa a tappe elvetica. Il corridore della BMC chiude davanti a tutti in classifica generale, beffando Jakob Fuglsang e Nairo Quintana che chiudono a oltre un minuti di ...

Ciclismo - Vincenzo Nibali : ‘Un Giro del Delfinato davvero difficile’ : Non è stata certo una prestazione brillante quella offerta da Vincenzo Nibali sulle strade del Giro del Delfinato. Il fuoriclasse siciliano rientrava dopo un lungo periodo di assenza e di preparazione in altura e si sapeva che non sarebbe stato al massimo della condizione fisica. Si aspettava però un Nibali un po’ più competitivo, almeno nel vivo della corsa in qualche tappa, ma dal Team Bahrain Merida è filtrato comunque un certo ottimismo in ...

Ciclismo - Giro del Delfinato : Daniel Martin regala una gioia alla UAE Emirates : Arriva finalmente un sorriso in casa UAE Emirates [VIDEO], grazie alla vittoria di Daniel Martin nella tappa numero cinque del Giro del Delfinato. L’arrivo in salita di Valmorel, ascesa lunga ma dalle pendenze costanti, ha riservato una bella battaglia tra i big negli ultimi tre chilometri. Martin è riuscito a sfuggire al controllo della Sky e al ritorno poderoso di Geraint Thomas nelle battute conclusive. Il gallese si è comunque consolato con ...