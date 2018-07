Ciaccheri | emergenza rifiuti in Municipio VIII | ecco diffida Ama

romadailynews

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma – Lae’ pronta e sta per essere inviata ad Ama. “In caso di mancato, intempestivo o negativo riscontro, a tutela della salute pubblica dei cittadini del, procedero’ al deposito di un esposto peso la Procura della Repubblica di Roma affinche’ si proceda in ordine allo esso intervento, anche ai sensi dell’art. 328 cp e per ogni ipotesi di reato che sara’ ravvisata nella descritta condotta”. La firma e’ quella di Amedeo. Il presidente dell’, insieme all’assessore municipale all’Ambiente, Michele Centorrino, ha illustrato il documento nel corso di una conferenza stampa nella quella sono state ripercorse le tappe di una situazione critica nella raccolta deie nello spazzamento che sta interessando questa parte della Capitale gia’ da fine giugno. “Una ...