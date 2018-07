Chi tocca l’islam “muore”

“Apri la tua vag***”. Grande Fratello choc : ha toccato donne e uomini. “Indagine in corso : sta risChiando davvero molto” : “Voglio vedere dentro, ti prego apri la tua vagina”, questo avrebbe detto il protagonista di questa assurda vicenda, insieme a tanto tanto altro, quasi tutto osceno e spiato praticamente dal mondo stesso. Parliamo ancora di Grande Fratello, di un programma che nel corso degli anni ha dimostrato tanto di piacere quanto di insegnare poco e nulla. Non siamo in Italia fortunatamente, anche se anche da queste parti non ci siamo andati giù ...

ANDREA DAMANTE E GIULIA DE LELLIS - BACI E LITE CON PARPIGLIA/ Chiarimento e stoccata del giornalista : GIULIA De LELLIS e ANDREA DAMANTE, scoppia la passione in barca. Il settimanale Chi conferma il ritorno di fiamma, è polemica con Gabriele PARPIGLIA che risponde sui social.(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 17:52:00 GMT)

Olimpiadi Torino - la stoccata di Appendino a Sala : “Dossier comune con Milano? Una ChiacChiera dei giornali” : “Oggi un dossier Torino-Milano non esiste, è solo una chiacchiera che io non ho ancora visto e credo che il modello Torino sia quello migliore”. Durante la presentazione del pre dossier Torino 2026, la sindaca di Torino Chiara Appendino ha risposto così al sindaco di Milano Giuseppe Sala che ieri aveva espresso il suo rammarico per la mancata candidatura congiunta di Torino e Milano. Una linea ribadita anche da Walter Franzin, sindaco di ...

Stash dei The Kolors picChiato per aver difeso una ragazza : «Le donne non si toccano» : «Ho pensato a lungo prima di scrivere questo post, un po’ perché non avevo idea di come mettere per iscritto le emozioni e la rabbia, e un po’ perché c’è sempre una piccola voce dentro di me che consiglia di non parlare, di lasciar perdere. Questa volta quella voce ho deciso di metterla a tacere, perché voglio raccontarvi una storia». Inizia così il lungo post che Stash, cantante dei The Kolors, condivide su Instagram insieme a ...

Wimbledon 2018 : tocca a Rafa Nadal e Novak Djokovic. Cinque italiani in campo : debuttano Fognini e CecChinato : Seconda giornata a Wimbledon. tocca a Rafa Nadal, che apre oggi la sua campagna ai Championships contro l’israeliano Dudi Sela. Sarà l’occasione per rivedere in campo lo spagnolo, che fa il suo debutto stagionale su erba contro un avversario piuttosto comodo, dopo la pausa (meritata) in seguito all’undicesimo trionfo a Parigi. Rafa è uno dei favoriti e non potrebbe essere altrimenti, ma la statistica dice che l’erba gli ...

Rifiuti - troppi roghi e risChio diossina : interviene il ministero. 'Siti di stoccaggio in mano a prefetture' : Diventeranno siti sensibili e saranno controllati dalle forze dell'ordine. Lo ha chiesto il ministro dell'Ambiente Sergio Costa al ministro dell'Interno Matteo Salvini. La richiesta, con procedura d'urgenza, dopo l'ennesimo rogo che ha fatto scattare l'allarme in provincia di...

"RisChia di essere una boutade La pace fiscale? Un condono" Stoccate alla politica 5S-Lega : “La pacificazione fiscale è un errore grave perché manca il cash. Se manca il cash è perché c’è l’evasione. Il messaggio che si manda è ‘se non paghi prima o poi arriverà un altro condono’. Stesso discorso per il condono edilizio Segui su affaritaliani.it

Stop BCE : se tocca riforma pensioni Italia mette a risChio bilancio : ... in un contesto caratterizzato da incertezza politica in Italia. 'Le oscillazioni sui mercati dei titoli di Stato si sono propagate in parte ad altri segmenti di mercato e la volatilità sui mercati ...

Migranti - la Ong Lifeline Chiederà accoglienza alla Francia| Parigi : “Tocca all’Italia” - Salvini : “Ministro ignorante” : Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: “Tocca all’Italia”, Salvini: “Ministro ignorante” Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: “Tocca all’Italia”, Salvini: “Ministro ignorante” Continua a leggere L'articolo Migranti, la Ong Lifeline chiederà accoglienza alla Francia| Parigi: “Tocca all’Italia”, ...

L'Inps sbaglia e le versa un sussidio mai riChiesto : "Ora tocca a me pagare per quell'errore" : L'Inps sbaglia e al contribuente tocca pagare l'errore burocratico. Da oltre un anno Valentina Cervi, 33enne reggiana residente a Carpi, si ritrova suo malgrado protagonista di una situazione kafkiana, in lotta contro la...

Roma - con MonChi è da 20 e lode : e adesso tocca ad Hagi : Gli ultimi sono stati Kluivert, già ufficialmente un giocatore della Roma, Santon e Zaniolo, in arrivo dall'Inter, e Pastore, atteso per oggi nella Capitale. E così il club giallorosso, da quando ...

E' Roma 20 e lode. MonChi senza limiti - ora tocca a Hagi : Il ragazzo, scrivono Pugliese e Cecchini su La Gazzetta dello Sport, arrivato con la madre, in hotel ha incontrato Massara, De Sanctis e lo stesso Monchi. Anche per lui stamattina visite mediche a ...