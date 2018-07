Chi è il più ricco dei fratelli Kardashian-Jenner? Ecco la classifica

Tassare Chi lavora oltre i 66 anni? Meglio essere più radicali : tempo in cambio di denaro : La proposta che qualche tempo fa aveva formulato Enrico Mentana, di Tassare chi vuole lavorare oltre i 66 anni, è molto interessante. Occorre agire senz’altro (e in maniera energica) per modificare il mondo del lavoro, che così non va. Qualche anno fa in uno dei miei libri sul tema (“Avanti Tutta”, Chiarelettere, 2010) ho lanciato una proposta forse ancora più radicale per la filosofia su cui poggia: sostituire “il tempo al denaro”. Le esigenze ...

Magliette rosse al porto di Trapani - il sindaco : "Salvini se la prenda con Chi è più grosso di lui" : È partita questa mattina la macchina dell'accoglienza al molo Ronciglio di Trapani. Al porto anche il primo cittadino Giacomo Tranchida, che mentre si attende l'arrivo della nave Diciotti con a bordo i 67 migranti...

Salute : più alto il numero di sigarette fumate al giorno - maggiore il risChio di aritmia cardiaca : Il fumo è una dipendenza letale. Una persona che ha fumato per quasi tutta la sua vita ha il 50% di probabilità di morire a causa del fumo e in media perde 10 anni di vita. Poco meno della metà di coloro che fumano da quasi tutta una vita continuerà a farlo fino alla morte. La percentuale dei fumatori si sta abbassando in Europa, ma è una dipendenza ancora molto comune e sta aumentando tra donne, adolescenti e persone socialmente ...

Costanzo e la diChiarazione d’amore alla De Filippi : “Incontrarla il dono più grande” : È una dichiarazione d’amore in piena regola quella fatta da Maurizio Costanzo nei confronti di Maria De Filippi. Il conduttore è stato intervistato da Tv Sorrisi e Canzoni in occasione dei suoi 80 anni, che compirà il prossimo 28 agosto. Per l’occasione però non ci sarà un grande party, ma solo una festa con gli amici più stretti e la famiglia, in particolare Maria De Filippi e il figlio Gabriele Costanzo. “Non amo le sorprese ...

Lena Dunham è più felice con dieci Chili in più : Una foto vale più di mille parole. Lena Dunham ne mette una accanto all’altra e poi inizia a scrivere. La protagonista degli scatti è sempre lei, newyorchese, 32 anni, diventata famosa per aver ideato la serie Girls. C’è un «prima» e un «dopo». Il «prima» è una foto di qualche anno fa, scattata per le vie di New York. Lena indossa una gonna. Questa la didascalia: «A sinistra: 62, 5 chili, ammirata tutto il giorno e oggetto di avance ...

Volley : Zaytsev-Cristiano Ronaldo - Chi tira più forte ? : ROMA- Nell'era digitale la febbre da 'CR7' contagia tutto il mondo sportivo, non solo il calcio. Il Comitato Regionale Lazio della Fipav ha lanciato, quasi per gioco, un'ipotetica sfida fra Cristiano Ronaldo e Ivan Zaytsev chiedendosi chi fra i due Campioni ...

Chiara Ferragni : addio al nubilato ad Ibiza / I dettagli del week-end e delle nozze : "Non sto più nella pelle" : Chiara Ferragn, addio al nubilato ad Ibiza con le sorelle e le amiche mentre Fedez resterà a Milano con Leone in attesa del matrimonio del 1° settembre.(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:38:00 GMT)

Zaytsev - sfida social a Cristiano Ronaldo : 'Chi tira più forte?' : L'ufficialità dell'approdo di Cristiano Ronaldo alla Juventus è l'argomento più caldo e discusso di questi giorni. Il focus sul campione portoghese è destinato a perdurare ancora a lungo vista l'...

Malattie - non siamo uguali agli uomini : quando la donna risChia di più : quando si pensa alle disparità tra uomo e donna, si è spesso portati a riferirsi alla sfera economica o a quella sociale. Ma anche per quanto riguarda la salute e la malattia esistono rilevanti differenze fra i due sessi: esistono alcune Malattie, per esempio, che colpiscono più le donne rispetto agli uomini e con conseguenze più gravi. Un esempio è la sclerosi multipla, che interessa tre volte in più le donne che non gli uomini. Si manifesta ...

Zaytsev sfida Ronaldo - Chi tira più forte : ANSA, - ROMA, 11 LUG - La febbre da 'CR7' contagia tutto il mondo sportivo, non solo il calcio. La pallavolo si mette in scia e in breve è nata una sfida a chi tira più forte tra Cristiano Ronaldo e Ivan Zaytsev, sintetizzando nell'era degli hashtag #CR7 vs #...

Guerra dazi : addio estate serena. Borse UE quelle più a risChio : La banca americana aggiunge che i rischi sulla crescita derivanti dallo scontro commerciale in atto probabilmente influenzeranno le Banche Centrali nelle loro scelte di politica monetaria. Secondo ...

