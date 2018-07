Chi è Georgina Rodriguez | la compagna di Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo - Chi è la fidanzata Georgina (che non cambia mai espressione) : Se il profilo Instagram è lo specchio dell’anima, Georgina Rodriguez, fidanzata di Cristiano Ronaldo, dovrebbe cambiare fotografo (e smartphone). La nuova first football lady made in Juventus non è proprio quello che si dice una fanciulla che comunica emozioni. Algida, sguardo spesso altero, mai un sorriso, e mai una gioia, potrebbe essere un robot di Westworld o una “Stepford wifes” alla Nicole Kidman. Se non fosse per quello scatto con CR7 ...