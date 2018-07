Chelsea-Conte | un addio da oltre 10 milioni di euro Ora tocca a Sarri

Il Chelsea esonera Conte : Sarri è il nuovo allenatore : Il Chelsea ha esonera to il tecnico Antonio Conte . E’ quanto sostiene la stampa britannica che considera conclusa l’avventura dell’ex ct azzurro sulla panchina del club londinese dopo la quinta posizione conquistata nell’ultima Premier e la mancata qualificazione alla Champions. Conte era approdato al Chelsea due anni fa con la vittoria all’esordio della Premier; lo scorso maggio Conte ha conquistato la FA Cup ...

CONTE ESONERATO DAL Chelsea : ARRIVA SARRI/ Risolto il contratto - il tecnico lascia Cobham con Cudicini : CONTE ESONERATO dal CHELSEA , manca solo l'ufficialità: il tecnico ha Risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff, inizia l'era di Maurizio SARRI a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 17:47:00 GMT)

Chelsea - Conte risolve il contratto - ecco l'èra Sarri : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea . Il giorno in cui Jorginho sosteneva a Londra le visite mediche. ecco che può cominciare l'era Sarri , ...

Chelsea esonera Conte : Il Chelsea ha esonera to il tecnico Antonio Conte . E' quanto sostiene la stampa britannica che considera conclusa l'avventura dell'ex ct azzurro sulla panchina del club londinese dopo la quinta ...

Il Chelsea esonera Antonio Conte - ma è scontro sulla buonuscita : Il tecnico italiano è stato esonera to da Roman Abramovich. Resta ancora da capire se otterrà dal club londinese la buonuscita richiesta. L'articolo Il Chelsea esonera Antonio Conte , ma è scontro sulla buonuscita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Il Chelsea esonera Antonio Conte - il tecnico aspetta una buonuscita : Il tecnico italiano è stato esonera to da Roman Abramovich. Resta ancora da capire se otterrà dal club londinese la buonuscita richiesta. L'articolo Il Chelsea esonera Antonio Conte , il tecnico aspetta una buonuscita è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Calciomercato - il Chelsea esonera Conte : in arrivo Sarri : Si è sbloccata la situazione per il futuro della panchina del Chelsea . Roman Abramovich ha sollevato dall'incarico Antonio Conte e il suo staff. Questa decisione segna un passaggio fondamentale nella ...

Antonio Conte esonerato dal Chelsea / Risolto il contratto - via anche lo staff : inizia l'era Sarri : Conte esonerato dal Chelsea , manca solo l'ufficialità: il tecnico ha Risolto il contratto con i Blues, via anche lo staff , inizia l'era di Maurizio Sarri a Londra.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 16:18:00 GMT)

Chelsea - Conte risolve il contratto : può iniziare (finalmente) l'era Sarri : Antonio Conte e il suo staff, tra un allenamento e l'altro, ha risolto il contratto con il Chelsea . Il giorno in cui Jorginho sosteneva a Londra le visite mediche. Ecco che può cominciare...

Chelsea - Conte esonerato : arriva Maurizio Sarri - via libera ad Higuain e Jorginho : Maurizio Sarri è il nuovo allenatore del Chelsea , manca solo l’annuncio ufficiale del club londinese che ha già esonerato Antonio Conte Maurizio Sarri sarà il nuovo allenatore del Chelsea , mister Antonio Conte è stato esonerato dal presidente Roman Abramovich. La notizia è oramai nota da diverse settimane, ma Sarri era alla ricerca del giusto accordo che ac Conte ntasse sia il Chelsea che il Napoli. Adesso tutti i tasselli sembrano ...

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri aspetta : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Chelsea - allena Conte. Sarri deve aspettare : LONDRA - Regna ancora la massima confusione a Cobham dove è cominciato ieri il raduno del Chelsea : la preparazione estiva è iniziata agli ordini di Antonio Conte, che resta però con le valigie in mano ...

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri che fa? : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Chelsea : parte il ritiro con Conte ma l’allenatore sarà Sarri : Primo giornata di ritiro precampionato per il Chelsea , agli ordini di Antonio Conte che però sembra destinato a breve all’addio. Regna la massima confusione a Cobham, centro sportivo dei Blues. Questa mattina si sono ritrovati, dopo le vacanze estive, i giocatori della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e David Luiz, che non hanno parte cipato alla Coppa del Mondo. Ancora sotto contratto con il Chelsea fino ...

Chelsea : Sarri-Conte - lunedì l'annuncio ufficiale? : Blues al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il Napoli. Intanto oggi primo allenamento della nuova stagione: Conte e il suo staff non si sono visti in campo