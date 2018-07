Chelsea | Conte firma l’addio | tutto pronto per l’arrivo di Sarri

serieanews

: ? #UltimOra #Chelsea ? #Conte non sarà più l'allenatore dei Blues #SkySport #SkyPremier - SkySport : ? #UltimOra #Chelsea ? #Conte non sarà più l'allenatore dei Blues #SkySport #SkyPremier - DiMarzio : #Calciomercato | #Conte licenziato dal #Chelsea, per i Blues c'è #Sarri - zazzatweet : #Ronaldo alla #Juve, #Sarri e #Jorginho al #Chelsea (bravo @AlfredoPedulla), #Conte a casa, il #Milan a Elliott. Ma… -

(Di giovedì 12 luglio 2018)L’ADDIO- Ci siamo. Antoniosi prepara a dire addio alla panchina del. Come evidenziato dai colleghi di “Sky Sport”, l’ormai ex allenatore dei blues sarebbea mettere nero su bianco il suo addio al club londinese. Ladisulle “carte della separazione” dal club inglese sarebbe ormai ad … L'articolol’addio:per l’arrivo diproviene da Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro....