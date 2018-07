Chelsea | Conte esonerato | Sarri sarà il suo erede

Chelsea - Conte firma l’addio : tutto pronto per l’arrivo di Sarri : Conte firma L’ADDIO- Ci siamo. Antonio Conte si prepara a dire addio alla panchina del Chelsea. Come evidenziato dai colleghi di “Sky Sport”, l’ormai ex allenatore dei blues sarebbe pronto a mettere nero su bianco il suo addio al club londinese. La firma di Conte sulle “carte della separazione” dal club inglese sarebbe ormai ad […] L'articolo Chelsea, Conte firma l’addio: tutto pronto per ...