Chelsea | Conte esonerato | arriva Maurizio Sarri | via libera ad Higuain e Jorginho

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri aspetta : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Chelsea - allena Conte. Sarri deve aspettare : LONDRA - Regna ancora la massima confusione a Cobham dove è cominciato ieri il raduno del Chelsea: la preparazione estiva è iniziata agli ordini di Antonio Conte, che resta però con le valigie in mano ...

Chelsea ancora nel caos - Conte allena. E Sarri che fa? : In attesa del ritorno dei nazionali impegnati nella Coppa del Mondo, a Cobham si è riunito il resto della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e Albaro Morata, il cui futuro resta piuttosto ...

Chelsea : parte il ritiro con Conte ma l’allenatore sarà Sarri : Primo giornata di ritiro precampionato per il Chelsea, agli ordini di Antonio Conte che però sembra destinato a breve all’addio. Regna la massima confusione a Cobham, centro sportivo dei Blues. Questa mattina si sono ritrovati, dopo le vacanze estive, i giocatori della rosa, tra i quali Cesc Fabregas, Marcos Alonso e David Luiz, che non hanno partecipato alla Coppa del Mondo. Ancora sotto contratto con il Chelsea fino ...

Chelsea : Sarri-Conte - lunedì l'annuncio ufficiale? : Blues al lavoro per limare gli ultimi dettagli con il Napoli. Intanto oggi primo allenamento della nuova stagione: Conte e il suo staff non si sono visti in campo

Il Chelsea si raduna : c'è Conte - ma sul sito ufficiale non compare : Antonio Conte c'è - così pare -, ma non si vede. Nel giorno del raduno del Chelsea a Cobham, situazione surreale: rosa ridotta all'osso per la presenza di molti Blues negli ultimi atti del Mondiale ...

Calciomercato Chelsea - si aspetta Sarri : intanto Conte a Cobham : Cobham, new season... start. Il Chelsea ricomincia e lo fa da Antonio Conte. Anche se il suo futuro è ancora in bilico ovviamente. Ma nel primo giorno di ripresa degli allenamenti c'è lui, pronto a ...

Conte inizia la preparazione con il Chelsea. Poi arriva Sarri - ma quando? : Antonio Conte comincerà la preparazione del Chelsea di Maurizio Sarri: è l'ultima puntata della saga dei Blues. Il tormentone estivo del club londinese ha regalato ieri nuovi sviluppi, cominciati con ...

Chelsea - MAURIZIO SARRI SFUMA?/ De Laurentiis esige l'intera clausola - salgono le quotazioni di Conte : CHELSEA, MAURIZIO SARRI SFUMA? Conte torna di moda. Il tecnico toscano deve liberarsi dal Napoli entro 48 ore, altrimenti i Blues richiamerebbero l'ex ct della nazionale italiana(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 12:30:00 GMT)

Sarri al Chelsea - il Napoli fa muro : ?Abramovich può confermare Conte : È un muro alto oltre 8 milioni di euro quello alzato da Aurelio De Laurentiis e che al momento rende sempre più difficile lo sbarco di Maurizio Sarri in Inghilterra. Il Chelsea ci ha...

Chelsea contro Conte per la svalutazione di Diego Costa : Il Chelsea non ha ancora esonerato Antonio Conte perché confida in un cavillo legale per risparmiare sull'ultimo anno di contratto che ancora spetta al tecnico italiano. Secondo quanto scrive il "...

Il Chelsea chiede i danni a Conte per il caso Diego Costa - un modo per abbassare la buonuscita : Gli avvocati di Roman Abramovich, secondo il 'Daily Star', sono al lavoro per capire se è possibile ridurre la buonuscita di 9 milioni di sterline per l'ex ct azzurro. Il Chelsea vuole capire se c'è ...

Sarri al Chelsea/ L'agente è a Londra : accordo vicino per sostituire Conte? : Sarri al Chelsea, L'agente del tecnico è a Londra: accordo vicino per sostituire Conte? Maurizio Sarri sembra ormai davvero ad un passo dal club inglese(Pubblicato il Wed, 20 Jun 2018 17:17:00 GMT)

Chelsea - Fabregas su Conte : 'Ingabbia i giocatori creativi' : Cesc Fabregas e Antonio Conte, un amore forse mai sbocciato del tutto. Dopo due anni e due trofei, l'avventura dell'allenatore italiano sulla panchina dei blues sembra giunta al termine e tra i ...