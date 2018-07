Che cos’è il Parco La Mandria | la riserva di caccia dei reali sabaudi dove vivrà

La sorellanza - ecco cos’è e perché le donne ne hanno bisogno : Femminicidi, disuguaglianza salariale e discriminazione. Siamo nel 2018 ma la parità di genere tra uomini e donne, per molti versi, è ancora lontana. La sottovalutazione del genere femminile è ancora evidente. Nell’ambito lavorativo, l’uomo tende a ricoprire ruoli di maggiore prestigio e a vedere maggiormente riconosciuto il suo lavoro. E sempre sul versante sociale, il numero di donne vittime di violenze e di omicidi è allarmante. ...

“Sono malati”. La terribile notizia Che arriva dalla Thailandia - dopo il salvataggio miracoloso : cos’è successo ai ragazzi : Un salvataggio commovente durato ore, giorni, gli occhi degli spettatori di tutto il mondo a osservare in silenzio i ragazzi tornare in superficie uno dopo l’altro, intrappolati in una grotta che rischiava di trasformarsi in una tomba. Alla fine, per fortuna, tutto è andato per il meglio: i 12 giovani calciatori thailandesi e il loro allenatore sono stati liberati e sono tutti in buone condizioni di salute. A spaventare però in ...

Cos’è la protezione umanitaria e perché Salvini vuole ridurne l’uso : Cos’è la protezione umanitaria, cosa dice la circolare del ministero dell’interno e perché molti la criticano. Leggi

Che cos’è la terapia adiuvante dei tumori della testa e del collo? : Le principali risorse nella terapia postoperatoria dei tumori della testa e del collo sono rappresentate dalla radioterapia, dalla radioterapia in associazione alla chemioterapia e dalla radioterapia in associazione a farmaci anti-EGFR. Radioterapia Le linee guida AIOM 2016 hanno evidenziato (livello di evidenza 2+) che la radioterapia postoperatoria ha una capacità di ridurre il rischio di recidiva locale. I principali fattori di rischio che ...

Vitiligine - Che cos’è e come si cura : Winnie Harlow @gettyimages Qualche mese fa ha fatto molto discutere la storia di Winnie Harlow, modella canadese affetta da Vitiligine, che postando sul suo profilo Instagram un suo scatto invitava a valorizzare la propria bellezza ogni giorno. Un messaggio forte e coraggioso per combattere la discriminazione verso questa malattia vissuta spesso da chi ne è affetto come un “problema”. «Anche se la Vitiligine è una malattia benigna, non ...

I pesticidi causano obesità e diabete. Cos’è l’effetto ‘cocktail’ e perché è pericoloso : Ha avuto grande riscontro sulla stampa e ha suscitato molto clamore la recente pubblicazione di uno studio condotto in Francia che ha valutato su cavie l’azione di un cocktail di sei pesticidi comunemente presenti nella dieta, in particolare nelle mele come di recente documentato dalla stessa Agenzia europea per la sicurezza alimentare (Efsa). Le sostanze erano presenti nel cibo somministrato agli animali e ciascuna di esse a una dose ...

Che cos’è Netflix Ultra - una possibile futura opzione più costosa : Ad alcuni utenti appare una nuova opzione, Ultra, che propone la visione in Ultra Hd su 4 schermi, riducendo quelli di Premium a 2 dispositivi in Ultra Hd Qualcosa si muove nel mondo di Netflix e questa volta non parliamo di nuove serie tv o altre novità in catalogo. Dopo aver leggermente aumentato i prezzi nei mesi scorsi, infatti, pare che la piattaforma di streaming stia valutando l’introduzione di una nuova opzione di abbonamento da ...

Split Payment/ Cos’è e perché è stato abolito per i professionisti nel Decreto Dignità del Ministro Di Maio : Split Payment: cos'è e perchè è stato abolito solo per i professionisti nel Decreto Dignità approvato ieri in CdM dal Ministro del Lavoro Luigi Di Maio. Tutte le ultime notizie e i dettagli(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 11:13:00 GMT)

Che cos’è la sindrome di Guillain-Barré - la malattia dell’allenatore dell’Uruguay Tabárez : (foto: Martin Bernetti / Getty Images) #Tabarez in questi giorni è uno dei principali hashtag sui social network. Dopo la vittoria dell’Uruguay che ha messo fine ai sogni di gloria del Portogallo di Cristiano Ronaldo ai i Mondiali di calcio 2018, tutti stanno imparando a conoscere Oscar Tabarez da Montevideo, l’allenatore in stampelle – o Il Maestro, come è stato soprannominato visto il suo passato da insegnante. Se ve lo state chiedendo, ...

Cos’è la Lega delle Leghe Che Salvini vuol lanciare prima delle europee : Una "Lega d'Europa" che riunisca tutte le "Leghe" del Vecchio continente, i "movimenti liberi e sovrani". Dopo aver sfidato il suo stesso partito lanciandolo oltre i confini del Nord Italia, l'obiettivo di Matteo Salvini è superare il livello nazionale e, in vista delle europee di fine maggio, battezzare una confederazione delle formazioni europee. "Non governeremo per cinque anni, si ...

Cos’è la tassa sui defunti e perché si paga solo in alcuni comuni italiani : In molte città italiane i cittadini devono versare un contributo al comune quando muore un loro caro, per lo svolgimento del funerale, per la cremazione del cadavere e, in alcuni casi, anche solo per far visita alla salma dopo il funerale. Il concetto di 'tassa sui morti' o 'tassa sui defunti', quindi, varia da comune a comune, ma manca una legge nazionale che disciplini l'attività funeraria.Continua a leggere

Cos’è la Molka e perché le donne di mezzo mondo la considerano come uno stupro : Cos’è la Molka e perché le donne di mezzo mondo la considerano come uno stupro Nella Corea del Sud, il fenomeno di filmare con mini telecamere nascoste le donne nei luoghi pubblici è un fenomeno così diffuso che gli è stato attribuito un nome: “Molka”. I video, poi, vengono pubblicati su siti pornografici. Il 9 […] L'articolo Cos’è la Molka e perché le donne di mezzo mondo la considerano come uno stupro proviene da NewsGo.