Celli | altro bus in fiamme | gare deserte e forfait Meleo

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma – “Per la seconda volta la mia interrogazione urgente sulla sicurezza degli autisti Atac non e’ stata discussa in Aula perche’ l’Assessoraha datoall’ultimo minuto. Si e’ passato il limite. Quando ci sono interrogazioni calendarizzate, gli assessori hanno il dovere di venire a rispondere in Assemblea. Per questo stiamo pensando di scrivere al Prefetto, affinche’ sia garantito il rispetto del regolamento”. “Proprio oggi unbus ha preso fuoco in viale Regina Elena e sembra che il bando per l’acquisto di 320 nuovi mezzi Atac sia andato deserto. Sembra proprio che l’Assessora stia evitando di proposito l’Aula, per il troppo imbarazzo. Certo e’ che il suo atteggiamento denota un totale disinteresse per le regole democratiche. Una posizione condivisa anche dalla Sindaca Raggi che in ...