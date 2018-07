Cè chi vuole “Lega-lizzare” la Csu per difendere la Baviera

Brexit - Londra vuole chiudere i confini agli europei in cerca di lavoro : (foto: Getty Images) I lavoratori europei non potranno più entrare nel Regno Unito. L’annuncio shock arriva direttamente dalla pagina Facebook della premier britannica Theresa May. Le linee guida della Brexit dettate dalla May e pubblicate anche su The Sun prevedono appunto lo stop agli europei in cerca di lavoro, il controllo dei propri confini e la fine della giurisdizione europea. “Non sarà più permesso alle persone di arrivare ...

BlackRock cauta sull'Italia : 'Aspettiamo legge di bilancio'. Sulla Brexit : 'chi vuole uscire dall'UE ora capisca quanto è difficile' : Sul nostro Paese, ha spiegato Rovelli, 'bisogna aspettare la legge di bilancio', attendendosi di capire se la linea di attenzione ai conti pubblici del ministro dell'Economia Giovanni Tria sia ...

Beautiful - anticipazioni americane : arriva ZOE - chi è e cosa vuole : Kiara Barnes debutta nelle puntate americane di Beautiful in questa settimana e, come ampiamente sospettato, il suo personaggio (che si chiama Zoe) sarà legata a Xander Avant, il cugino di Maya da poco arrivato a Los Angeles dal Regno Unito per uno stage alla Forrester Creations. Il ragazzo, per qualche motivo, sta nascondendo le proprie origini mascherando l’accento inglese (aspetto che con ogni probabilità perderemo in Italia con il ...

Pd - Sala : “Renzi decida il ruolo che vuole avere. Appoggerò chi vorrà avere attorno gruppo di persone esperte” : “ruolo di Renzi? Toccherà a lui deciderlo. Se riesce a trasformare la sua difficoltà della collegialità è una persona di estremo valore. Appoggerò qualcuno che non solo promette, ma ha la volontà di avere attorno a sè un gruppo di persone esperte, che sanno cosa dire e che lo fanno non alla ricerca di proprio interesse ma per quello del Pd. Da Salvini dobbiamo imparare a comunicare”. Il sindaco di Milano, Beppe Sala, ha commentato ...

Vertice Conte-Salvini sui migranti : il governo non vuole più sbarchi in Italia : Al prossimo Vertice di Innsbruck il governo Italiano parlerà "con una sola voce" e presenterà una serie di richieste: no ai movimenti secondari, insistere sul rafforzamento della protezione delle frontiere esterne e per un serio ricollocamento europeo dei richiedenti asilo, sì al sostegno alla Libia e a un ripensamento sulle varie missioni europee in particolare sulla parte che prevede che chi viene salvato sia portato automaticamente in ...

Ma Salvini sfida il procuratore : "chi vuole porti aperti si candidi" : Matteo Salvini risponde ai pm di Torino. Sono passati pochi minuti da quando la procura piemontese ha emesso le 'direttive per un più efficace contrasto dei reati motivati da ragione di odio razziale ...

EMERGENZA RIFIUTI Il M5S di Olbia vuole vederci chiaro : 'Porteremo il caso a livello nazionale' : Interrogazione del M5S in Comune. Sulla mancata raccolta dei RIFIUTI a Olbia si scatena la bagarre politica. Ad accendere per primo le polveri della polemica è il Movimento 5 Stelle con un'interrogazione presentata in Comune. I consiglieri Roberto Ferinaio e Teresa Piccinnu chiedono all'...

Migranti - l’Austria vuole bloccare le richieste d’asilo sul territorio Ue : Migranti, l’Austria vuole bloccare le richieste d’asilo sul territorio Ue Rivelato un dossier segreto preparato dal ministero dell’Interno austriaco sulla riforma del sistema d’asilo in Europa. Le domande d’asilo dovrebbero essere presentate fuori dai confini Ue e sarebbero accolti solo coloro che condividono i valori europei, secondo quote stabilite da ogni Stato Ue.Continua a leggere […] L'articolo Migranti, l’Austria ...

Ora Salvini vuole chiudere i porti anche alle navi militari : Il ministro Salvini vuole chiudere i porti alle navi militari europee Berlino, 9 lug - (Agenzia Nova) - L’Italia intende negare alle navi delle missioni internazionali nel Mediterraneo di sbarcare migranti nei suoi porti. Il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha scritto domenica su Twitter che s

Salvini vuole chiudere i porti alle navi internazionali. La Difesa lo frena : 21.00 - A tentare di mettere un freno a Matteo Salvini, dove possibile, è intervenuta oggi la Ministra della Difesa Elisabetta Trenta, che ha ricordato al Ministro dell'Interno come le missioni internazionali nel Mediterraneo vanno al di là delle competenze del leader della Lega, pronto a fare dichiarazioni spesso senza aver prima effettuato le dovute verifiche.Un affondo su più punti. Non soltanto sui ministeri di competenza, ma anche sulle ...

Migranti - Salvini vuole chiudere i porti alle navi delle missioni internazionali : Nel mirino del Ministro dell'Interno Matteo Salvini nella lotta agli sbarchi in Italia non ci sono soltanto le Ong che operano nel Mar Mediterraneo. Oggi, dopo il caso del pattugliatore irlandese Samuel Beckett attraccato a Messina con a bordo 106 Migranti, Salvini ha intenzione di dichiarare guerra anche a tutte le navi impegnate in missioni internazionali nel Mediterraneo e che effettuano occasionalmente dei salvataggi.Via Facebook, come al ...

Eurozona - a Berlino c’è chi vuole imporre la logica del bail-in : di Sergio Cesaratto Nel mese di giugno ho avuto la fortuna di partecipare a un workshop sulla riforma dell’Eurozona organizzato da economisti post-keynesiani. Due presentazioni hanno particolarmente attirato la mia attenzione, non a caso di due studiosi tedeschi vicini all’establishment. Essi esprimono la filosofia “riformatrice” (sic) dell’attuale governo tedesco. Il resto non mi ha invece impressionato, a parte la buona volontà di alcuni e un ...

Migranti - Papa Francesco : “Unica risposta è solidarietà - ipocrita chi non vuole sporcarsi mani” : Papa Francesco lancia un nuovo messaggio in difesa dei Migranti: "Di fronte alle sfide migratorie di oggi l'unica risposta sensata è quella della solidarietà e della misericordia". Il Papa denuncia "l'ipocrisia sterile di chi non vuole sporcarsi le mani" e "i molti silenzi" di fronte alle migliaia di morti in mare.Continua a leggere