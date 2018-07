Caudo | presidente Municipio III presenta squadra di governo

Fassina : complimenti a Caudo per elezione presidente III Municipio : Roma – Di seguito la nota del consigliere di Sinistra per Roma, Stefano Fassina. “complimenti a Giovanni Caudo per l’elezione a presidente del III Municipio. Non era scontato. Anzi, ha corso contro un vento forte, così come Ciaccheri in VIII. Quale consigliere comunale di Sinistra x Roma spero vi siano presto occasioni per collaborare con loro a affrontare i problemi dei Municipi riconquistati e le enormi sfide della Capitale. ...