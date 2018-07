romadailynews

: Caudo: a nostro Municipio mancano un milione e 600mila euro: Roma – “Non ci sono motivi per… - romadailynews : Caudo: a nostro Municipio mancano un milione e 600mila euro: Roma – “Non ci sono motivi per… - Roma_H_24 : E gli 'effetti' arrivano fino al nostro quartiere - gpellarin84 : RT @romafaschifo: @ninersmessimale @giocaudo @christianraimo Nessuna luna di miele. Finché Caudo faceva&diceva cose giuste e per il bene de… -

(Di giovedì 12 luglio 2018) Roma – “Non ci sono motivi per pensare che dall’amministrazione comunale non ci sara’ collaborazione. Sarebbe autolesionistico anche per loro”. Tuttavia, “dalla previsione di bilancio del Comune abbiamo visto per ilunper i servizi sociali essenziali”. Lo ha detto il presidente delIII, Giovanni, nel corso della presentazione alla stampa della sua Giunta. “Abbiamo segnalato la questione all’assessore competente- ha aggiunto- la quale ci ha risposto che per la variazione di bilancio possono essere stanziati al massimo 200mila. Questo ovviamente non e’ sufficiente ma siamo convinti che dopo settembre ci potra’ essere un’ulteriore variazione”. L'articolo: aunproviene da RomaDailyNews.