Cassazione | la sentenza che condanna chi dice ' andate via' agli extracomunitari | Salvini

La sentenza della Cassazione : dire "vai via" è odio razziale : Secondo l'ultima sentenza della Cassazione la frase "Che venite a fare qua...dovete andare via", se rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale.Si legge nella sentenza, depositata oggi, emessa nei confronti di un 45enne imputato, il cui ricorso è stato respinto, che era stato condannato per concorso in lesioni ai danni di due stranieri. Nella condanna, i giudici hanno aggiunto la "finalità di discriminazione ...

Assegno divorzio - quella della Cassazione è una sentenza moderna e protettiva : Era poco più di un anno fa quando la Cassazione, pronunciandosi sul caso del divorzio tra un ex ministro e sua moglie, aveva completamente rivoluzionato il diritto di famiglia a sfavore delle donne, stabilendo non solo che il criterio del tenore di vita non avesse più ragion d’essere, ma che d’ora in poi sarebbe bastata alla parte più debole anche una minima autosufficienza economica per non avere diritto a nulla. Neanche nel caso ...

Nuovo assegno di divorzio - l'ultima sentenza della Cassazione apre ai contratti prematrimoniali : l'ultima sentenza con cui la Cassazione reintroduce il principio secondo il quale l'assegno di mantenimento in caso di divorzio si calcola sul tenore di vita e sul contributo dell'ex coniuge apre la ...

ASSEGNO DI DIVORZIO : ORA SI CALCOLA IN BASE AL TENORE DI VITA FAMILIARE/ Sentenza Cassazione : nuovi criteri : ASSEGNO di DIVORZIO, Cassazione "da CALCOLAre in BASE alla storia FAMILIARE". Pesa anche il contributo dell'ex coniuge, non basta solo il TENORE di VITA(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 20:20:00 GMT)

Assegno di divorzio : ora si calcola in base al tenore di vita familiare/ Sentenza Cassazione : i limiti : Assegno di divorzio, Cassazione "da calcolare in base alla storia familiare". Pesa anche il contributo dell'ex coniuge, non basta solo il tenore di vita(Pubblicato il Wed, 11 Jul 2018 18:40:00 GMT)

Violenze a Forteto - scarcerato (per ora) Rodolfo Fiesoli : sentenza Cassazione non definitiva : sentenza non del tutto definitiva e per questo l’imputato Rodolfo Fiesoli, 77 anni, il ‘guru’ fondatore della comunità Il Forteto per minori disagiati a Vicchio del Mugello, in provincia di Firenze, finita al centro di una vicenda di maltrattamenti e Violenze sessuali, è stato scarcerato. Il verdetto della Cassazione del 22 dicembre 2017, che pure lo condannava a scontare la pena residua di 14 anni, 8 mesi e 17 giorni (su 15 ...

La Lega chiede un incontro a Mattarella dopo la sentenza della Cassazione. L'escalation di Salvini : dopo l'attacco alla magistratura per la decisione della Cassazione di sequestrare i propri conti "ovunque si trovino", la Lega fa un salto di qualità e arriva a tirare in ballo Sergio Mattarella. Con un quadro davvero irrituale in cui c'è un leader di partito, nonché ministro dell'Interno e vicepremier, che chiede al Capo dello Stato, che è anche presidente del Consiglio superiore della magistratura, di intervenire su ...

Cassazione : «Sequestrare i conti della Lega - ovunque» Salvini : «Sentenza politica» Ma il governo non vacilla : Le motivazioni del sì al ricorso dei pm per recuperare i 49 milioni. Il vicepremier: «Vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria, quei soldi non ci sono»

Lega - Cassazione : 'Sequestrare soldi'. Salvini : 'E' sentenza politica' : Salvini: 'Governeremo l'Italia per i prossimi 30 anni' Lega, Salvini: 'Procura Genova ci blocca i conti, vogliono distruggerci'. Renzi: 'Hanno rubato' MARCUCCI: E' FINITA LA PACCHIA DI Salvini, ...

ULTIME NOTIZIE/ Di oggi - ultim'ora : Cassazione - sentenza contro la Lega “sequestrate 49 milioni” (4 luglio) : ULTIME NOTIZIE di oggi, ultim'ora: dura sentenza della Cassazione sullo scandalo Lega-rimborsi. Mondiali, Inghilterra ok ai rigori contro la Colombia (4 luglio 2018)(Pubblicato il Wed, 04 Jul 2018 05:20:00 GMT)

Lega - Salvini contro la Cassazione : “Sentenza politica - cercano di metterci fuori legge” : Il ministro dell'Interno Matteo Salvini commenta le motivazioni della sentenza con cui la Cassazione chiede di recuperare 49 milioni dalla Lega: "È una sentenza politica, cercano di metterci fuori legge. Sequestrano quello che non c’è, è un processo che riguarda fatti di dieci anni fa", afferma il leader della Lega.Continua a leggere

Salvini : quella della Cassazione è una sentenza politica : "È una sentenza politica, vogliono metterci fuori causa per via giudiziaria. Chi parla di soldi rubati viene querelato: ho tanti difetti ma non transigo sulla mia onestà. Se c'è giudice che vuole metter fuori legge un partito, auguri. Siamo sereni". Lo ha detto il ministro dell'Interno, Matteo Salvini, ospite di Luca Telese e David Parenzo, commentando la sentenza della Cassazione che ...

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo cos씝. così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi ...

Lega : Centemero - sentenza Cassazione? Non ci fermeranno così : Roma, 3 lug. (AdnKronos) – “Forse l’efficacia dell’azione di governo della Lega dà fastidio a qualcuno, ma non ci fermeranno certo cos씝. così Giulio Centemero, deputato della Lega e amministratore del partito, commentando la sentenza della Cassazione che ha decretato che ‘ovunque venga rinvenuta’ qualsiasi somma di denaro riferibile alla Lega Nord – su conti bancari, libretti, depositi -questa ...