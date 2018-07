Cassazione | dire ai migranti ' andatevene via' è razzismo

Dire “andate via” a persone straniere è razzismo : lo dice la Cassazione : Secondo una recente sentenza della Corte di Cassazione , l'espressione "andate via" pronunciata all'indirizzo di persone extracomunitarie è passibile di condanna per discriminazione razziale. "Le frasi pronunciate erano ritenute chiaramente espressive della volontà che le persone offese, e gli altri cittadini extracomunitari presenti ai fatti, lasciassero il territorio italiano a cagione della loro identità razziale", spiegano i giudici.Continua ...

La sentenza della Cassazione : dire "vai via" è odio razziale : Secondo l'ultima sentenza della Cassazione la frase "Che venite a fare qua...dovete andare via", se rivolta a cittadini extracomunitari, può assumere i caratteri dell'odio razziale.Si legge nella sentenza, depositata oggi, emessa nei confronti di un 45enne imputato, il cui ricorso è stato respinto, che era stato condannato per concorso in lesioni ai danni di due stranieri. Nella condanna, i giudici hanno aggiunto la "finalità di discriminazione ...