Caso Chievo | il Crotone chiede la riammissione in Serie A

calcioweb.eu

: Caso #Chievo, il #Crotone chiede la riammissione in #SerieA - CalcioWeb : Caso #Chievo, il #Crotone chiede la riammissione in #SerieA - ParmaLiveTweet : Deferimento Chievo, il Crotone chiede riammissione in A in caso di condanna: Nei giorni scorsi il Chievo Verona è s… -

(Di giovedì 12 luglio 2018)– Situazione sempre più delicata per il, il club è finito nel mirino per le plusvalenze fittizie realizzate con il Cesena, è arrivato il deferimento ed il rischio è anche quello della retrocessione, terremoto anche nel campionato diB. Segue la situazione con grande interesse il, il club calabrese è retrocesso inB dopo l’ultima stagione sfortunata e ha depositato presso la Procura Federale ed il Tribunale Federale della FIGC, l’atto di intervento per costituirsi terzo interessato nel processo sportivo a carico del, ildunque lanel massimo campionato italiano. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SEMPRE AGGIORNATE SU CALCIOWEB SCARICA L’APP DI CALCIOWEB PER ESSERE SEMPRE AGGIORNATO IN TEMPO REALEL'articolo, illainA CalcioWeb.