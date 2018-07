Carrara | operaio muore colpito da un blocco di marmo Ultime notizie | contratto di sei

Massa Carrara - operaio muore schiacciato da un blocco di marmo : Incidente sul lavoro a Massa Carrara dove un operaio di 40 anni è rimasto schiacciato oggi da un blocco di marmo . La tragedia sarebbe avvenuta in un deposito.Secondo le prime informazioni il blocco di marmo che ha schiacciato l'uomo, un gruista, si è staccato dopo essere stato posizionato. L' operaio è stato immediatamente soccorso ma è deceduto poco dopo a causa dei gravi traumi riportati che l'avrebbero fatto andare in arresto cardiaco. Da ...

Operaio di Massa Carrara muore schiacciato da un pezzo di marmo. Aveva un contratto di 6 giorni : L' Operaio di 37 anni, morto stamani a Marina di Carrara Aveva un contratto firmato il 6 luglio, ma Aveva iniziato a lavorare il 9 luglio, e "della durata di soli 6 giorni . Un giovane lavoratore ha perso la vita per un contratto di lavoro di soli 6 giorni ". E' quanto sostiene la segreteria della Cgil di Massa Carrara dopo la morte di un Operaio in un deposito marmi di Marina di Carrara , ricordando che solo due mesi fa c'era stato nella zona un ...

Tragedia a Carrara - muore operaio di 37 anni. Poi la scoperta che indigna tutti. “Ecco per cosa è morto…” - e sui social è già guerra vera : Una notizia terribile in un’estate che sta lasciando segni drammatici in ogni settore. Luca Savio, un operaio cavatore di marmo di 37 anni, è morto dopo essere stato schiacciato da un blocco di marmo in un deposito a Marina di Carrara. Il lavoratore aveva una moglie e un figlio piccolo. Stando a quanto riferito dalla Cgil Savio aveva un contratto di appena sei giorni, iniziato il 9 luglio, e questo è un aspetto davvero incredibile e ...