Cancelo si presenta | Ringrazio l' Inter ma la Juve mi ha voluto di più

Juventus - Joao Cancelo si presenta e pensa già alla Champions : “CR7 ci aiuterà a raggiungere l’obiettivo” : Joao Cancelo è ufficialmente un calciatore della Juventus, oggi la presentazione ai tifosi del terzino che arriva dal Valencia “E’ un piacere che Cristiano Ronaldo sia arrivato qui, la Juventus è abituata a vincere ma uno in più come lui aiuterà di certo a ottenere i successi”. Sono le parole di Joao Cancelo neo acquisto bianconero in conferenza stampa dal centro sportivo della Continassa. “La Champions è una ...