Cancelo | Grazie Inter ma alla Juve vinco

Juventus - Cancelo : 'Grazie Inter - ora sono alla Juventus per vincere' : 'Avere in squadra Ronaldo, il migliore del mondo, è un piacere per me e per tutti i calciatori'. Così Joao Cancelo, nuovo acquisto portoghese della Juventus, come CR7, esprime il suo giudizio sull'...