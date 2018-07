Camera approva taglio dei vitalizi

: LA CAMERA APPROVA ALL' UNANIMITÀ LA PROPOSTA DI LEGGE PER ISTITUIRE LA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUT… - SVignaroli : LA CAMERA APPROVA ALL' UNANIMITÀ LA PROPOSTA DI LEGGE PER ISTITUIRE LA COMMISSIONE D'INCHIESTA SUL CICLO DEI RIFIUT… - TgLa7 : ++ #Vitalizi: Camera approva taglio ++ Ok ufficio presidenza a delibera Fico - repubblica : ?? La Camera approva delibera #vitalizi -

L'Ufficio di presidenza dellaha dato il via libera aldei. Con 11 voti (9 M5S e Lega,1 Pd e 1 FdI) è statata la delibera del presidente Fico, che taglia idegli ex deputati, ricalcolando gli assegni in base al metodo contributivo.(Di giovedì 12 luglio 2018)