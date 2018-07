Calypso di Luis Fonsi | traduzione testo e significato | un brano estivo tutto da ballare a

correttainformazione

: Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - interismo100 : Ho aggiunto un video a una playlist di @YouTube: - vox90noar : Na Vox: Calypso by Luis Fonsi E Stefflon Don - dsDanceSide : RT @RadioOndaworld: Sonando Ahora #HITS #Radio #Música #Pop #Dance #Latino #Rock #NowPlaying Luis Fonsi, Stefflon Don - Calypso en https:/… -

(Di giovedì 12 luglio 2018)condi, il nuovo tormentonefirmato. Il singolo è in rotazione radiofonica da venerdì 6 luglio ed è undasulle spiagge e sotto l’ombrellone a ritmo caraibico.torna in radio con il suo nuovo tormentoneinsieme a Stefflon Don Poteva mai mancare un singolo ditra i tormentoni estivi 2018? Certamente no e così la star portoricana venerdì 6 luglio ha rilasciato il suo nuovo ineditoda. Dopo il successo mondiale di Despacito tra i primi brani ad essere certificato disco di diamante in Italia,ci riprova con. Stavolta a duettare con il cantante c’è la rapper anglo-jamaicana, Stefflon Don, che lo stessoha descritto come un’artista incredibilmente talentuosa. La rapper ha un suo stile unico grazie all’accento inglese misto ...