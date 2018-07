Calciomercato | il Chelsea esonera Conte | in arrivo Sarri

Calciomercato Chelsea - Jorginho sblocca Sarri : affare in chiusura con il Napoli : Maurizio Sarri-Chelsea: nuovi segnali positivi. Dopo la fase di stallo delle ultime settimane, dovuta all'attesa dell'ok definitivo di Aurelio De Laurentiis, la trattativa tra gli inglesi e il Napoli ...

Calciomercato Napoli - la contropartita del Chelsea che sblocca l’affare Sarri! : Calciomercato Napoli – Il Napoli è chiamato a rispondere alla Juventus, i bianconeri stanno per piazzare il colpo Cristiano Ronaldo ed il distacco tra le due squadre sta aumentando. Nelle ultime ore novità clamorose sul Calciomercato del club azzurro, secondo Premiumsport, il Chelsea avrebbe offerto a De Laurentiis una contropartita del calibro di Cesc Fabregas per lasciare libero l’allenatore Maurizio Sarri. Si tratta di un ...

Calciomercato Chelsea - si aspetta Sarri : intanto Conte a Cobham : Cobham, new season... start. Il Chelsea ricomincia e lo fa da Antonio Conte. Anche se il suo futuro è ancora in bilico ovviamente. Ma nel primo giorno di ripresa degli allenamenti c'è lui, pronto a ...

Calciomercato - esclusiva Zola : "Chelsea-Sarri? Parti al lavoro. CR7 alla Juve connubio perfetto" : Cinquantadue anni festeggiati a Silverstone. Dal paddock della Formula 1 al collegamento in esclusiva con Sky Sport 24 per ricevere gli auguri e parlare di Calciomercato. Il suo, con le voci che lo vedrebbero al Chelsea nello staff di Maurizio Sarri , per il quale non smentisce le trattative, e quello della ...

Calciomercato LIVE - tutte le trattative di giovedì 5 luglio in DIRETTA : la Juventus vuole Cristiano Ronaldo! Higuain al Chelsea? Zaza verso il Milan : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DI IERI 4 luglio Buongiorno agli appassionati di calcio: giovedì 5 luglio dedicato alla nostra DIRETTA LIVE di OASport sul Calciomercato. Aggiornamenti minuto per minuto di tutte le trattative in bilico e tutti gli affari conclusi tra i migliori club italiani ed esteri con notizie, indiscrezioni, anticipazioni per non perdere nemmeno una mossa della propria squadra del cuore in vista della stagione che va ad ...

Alisson al Chelsea / Calciomercato - la richiesta è direttamente di Abramovich! : Alisson al Chelsea, Calciomercato: la richiesta è arrivata direttamente da Roman Abramovich che si sarebbe letteralmente innamorato dell'estremo difensore brasiliano dei giallorossi.(Pubblicato il Tue, 03 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Calciomercato Chelsea - nel 2012 quasi fatta per Mbappé : decisiva la paura delle sanzioni Fifa : Segna e stupisce, e ora più che mai tutti lo vogliono. Kylian Mbappé in Russia sta diventano una star, più di quanto non lo fosse già in passato, quando la scorsa estate il Psg aveva speso oltre 150 ...

Calciomercato Juventus - asse caldissimo con il Chelsea : si prospetta uno scambio davvero da urlo : Juventus e Chelsea potrebbero mettere in piedi uno scambio che coinvolgerebbe Morata e Higuain, con lo spagnolo in bianconero e l’argentino a Londra asse caldissimo, contatti e segnali che potrebbero sfociare presto in una trattativa vera e propria. Resta da sciogliere il nodo allenatore, una volta che il Chelsea ufficializzerà l’arrivo di Sarri, l’offensiva potrà finalmente partire. Higuain – Alberto ...

Calciomercato Roma : Florenzi - fiducia rinnovo. Chelsea su Alisson : Non solo acquisti e nuovi volti, la dirigenza della Roma sta lavorando su due fronti: rinnovi di contratto e cessioni. Partiamo dal primo punto e dal primo nome sulla lista di Monchi, Alessandro ...

Calciomercato : il Chelsea offre 23 milioni per Golovin - accordo con la Juve in pericolo : Calciomercato– Si complica la trattativa per il trasferimento di Alexander Golovin alla Juve. Lo scrive il Mundo deportivo, riferendo di un’intromissione fulminea di Roman Abramovich, patron del Chelsea, nella vicenda relativa al possibile trasferimento del centrocampista russo. Abramovich, scrive il quotidiano spagnolo, potrebbe far pesare la propria amicizia con il plenipotenziario del Cska, Yevgeny Giner, e c’è chi ...

Calciomercato Juventus - si allontana Golovin : il Chelsea sorpassa i bianconeri nella corsa al talento russo : Il club inglese avrebbe sorpassato la Juventus nella corsa a Golovin, incontrando gli agenti del calciatore La corsa a Golovin si fa sempre più complicata per la Juventus, i bianconeri infatti devono adesso vedersela con il Chelsea che è piombato con decisione sul talento russo. LaPresse/Reuters Il club di Agnelli non ha nessuna intenzione però di partecipare ad aste, per questo motivo non si sposta dall’offerta di venti milioni di ...

Calciomercato Juventus - super offerta del Chelsea per Rugani : Calciomercato Juventus – Sono ore caldissime in casa Juventus, il club bianconero attivissimo in entrata ed uscita, l’obiettivo del club bianconero è quello di consegnare subito una squadra completata al tecnico Massimiliano Allegri. Movimento in uscita in difesa sempre più vicino, dall’Inghilterra si fa un gran parlare della proposta dei Blues per Rugani, sulla base di 35 milioni di sterline (40 milioni di euro). Un’offerta che fa ...

Manolas all'Inter?/ Calciomercato Roma - Spalletti sfida il Chelsea per il difensore greco : Manolas all'Inter? Calciomercato Roma, ultime notizie: Luciano Spalletti punta il difensore greco, da battere la concorrenza del Chelsea di Maurizio Sarri(Pubblicato il Tue, 26 Jun 2018 10:38:00 GMT)

Calciomercato Chelsea : Sarri punta su Mertens : Non è ancora il nuovo tecnico del Chelsea ma già i tabloid britannici si sbilanciano su quelli che saranno i nuovo acquisti dei Blues targati Maurizio Sarri. E al primo posto, scrive oggi il Daily Mail, c’è il nome di Dries Mertens, ‘reinventato’ proprio dal tecnico toscano nella nuova veste di ‘falso nove’. Mertens, ricorda il giornale, aveva una clausola di 28 milioni, scaduta nei giorni scorsi e se il Chelsea ...