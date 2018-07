Calciomercato | il Barcellona presenta il nuovo centrocampista brasiliano Arthur FOTO ...

Calciomercato Lazio - Felipe Anderson verso il West Ham : Tare cerca il sostituto in casa Barcellona : In vista della partenza di Felipe Anderson con destinazione West Ham, la Lazio ha messo gli occhi su Rafinha, rientrato al Barcellona dopo il prestito all’Inter La Lazio ha individuato il sostituto di Felipe Anderson, prossimo al trasferimento in Premier League al West Ham. Il club biancoceleste ha messo gli occhi su Rafinha, rientrato al Barcellona dopo il prestito di sei mesi all’Inter. Un profilo che piace eccome quello ...

Calciomercato - Paulinho lascia il Barcellona e torna in Cina : E’ durata appena una stagione l’avventura di Paulinho al Barcellona. Il centrocampista brasiliano reduce dall’amara esperienza al Mondiale russo, torna infatti in Cina. L’ufficialità è arrivata oggi e Paulinho tornerà a giocare nel Guangzhou, il club allenato da Fabio Cannavaro e che un anno fa lo aveva venduto al Barça per 40 milioni di euro. Anche se non sono state rese note le cifre, pare che il Barcellona abbia ...

Calciomercato - Paulinho torna al Guangzhou : al Barcellona 50 milioni : Tornerà a essere nuovamente la Cina la casa calcistica di Paulinho . Il centrocampista brasiliano nella prossima stagione tornerà a giocare nel Guangzhou Evergrande , squadra allenata da Fabio ...

Paulinho alla Juventus? / Calciomercato : il brasiliano apre all'addio al Barcellona - ma dalla Cina... : Paulinho alla Juventus? Calciomercato: il brasiliano apre all'addio al Barcellona, ma dalla Cina arriva l'offerta del Guangzhou che vuole riprendere il brasiliano...(Pubblicato il Sat, 07 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Calciomercato Barcellona : Munir vicino al Marsiglia : Calciomercato Barcellona- Le 14 reti realizzare nell’ultima stagione hanno fatto crescere l’interesse attorno a Munir El Haddadi, attaccante di proprietà del Barcellona, reduce da una brillante esperienza nelle file dell’Alaves, dove l’allenatore asturiano Pitu Abelardo ne ha valorizzato le doti di realizzatore. Il Barcellona, ad ogni modo, non sembra intenzionato a concedergli spazio nella prossima stagione, ...

Calciomercato : il Barcellona ad un passo di Lenglet e Arthur : Il francese Clément Lenglet, difensore centrale del Siviglia, salvo clamorosi ripensamenti, lunedì accetterà di trasferirsi al Barcellona, che si è detto disposto a pagare la clausola rescissoria del giocatore, fissata dal club andaluso a 35 milioni. Lo scrive il Mundo deportivo, che parla di un annuncio dell’avvenuto trasferimento entro la fine della prossima settimana. Il giornale spagnolo riferisce dell’accordo fra il ds del ...

Calciomercato : sfida a suon di milioni tra Barcellona e Juventus per Milinkovic Savic : Calciomercato– Il Barcellona è sempre in cerca di rinforzi per la prossima stagione, dopo gli arrivi di Clement Lenglet, dal Siviglia, e Arthur Melo. Il prossimo obiettivo del club catalano, secondo il Mundo deportivo, potrebbe essere Sergej Milinkovic Savic, rivelazione della Lazio, seguito da diverse societa’, fra le quali anche Juve, Manchester United e Real Madrid. I dirigenti del Barcellona hanno sondato il terreno per conoscere ...

Calciomercato - il Barcellona non molla Pjanic : per la Juve vale 80 milioni : Il Barcellona non molla e continua il pressing sulla Juventus per arrivare a Miralem Pjanic. Secondo quanto riporta il quotidiano spagnolo As, sarebbe arrivato l'ok del giocatore al trasferimento al Barcellona. Avvistato la...

Calciomercato Juventus - la bomba dalla Spagna : cash + due contropartite dal Barcellona per Pjanic [NOMI e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – La Juventus attivissima sul mercato in vista della prossima stagione, l’obiettivo del club bianconero è costruire una squadra in lotta anche per la Champions League, nelle ultime ore mosse in entrata. Ma non è tutto arrivano importanti novità anche dalla Spagna, una bomba clamorosa che conferma l’assalto del Barcellona a Miralem Pjanic, due contropartite per abbassare le pretese bianconere di 80 ...

Calciomercato Barcellona - Griezmann resta all'Atletico : il video della decisione prodotto da Piqué : "Un'altro mondo di vedere la vita del calciatore e i suoi dubbi nel prendere la decisione più importante della sua carriera - si legge suo profilo Twitter del catalano -. Grazie alla squadra di ...

Calciomercato - Griezmann non va al Barcellona e annuncia : “resto all’Atletico” : ”Ho deciso di restare all’Atletico Madrid”: questo l’annuncio di Antoine Griezmann che mette fine alle voci di mercato che lo volevano al Barcellona e non solo. L’annuncio è arrivato attraverso un video – intitolato ‘ La decision’ – trasmesso dal canal Cero di Movistar+ e poi sui profili social del giocatore. ”Questa è la mia casa”, le parole del francese sul suo profilo twitter. ...